日均旅次未破萬…台灣高鐵這3站運量墊底 成了營運黑洞

台灣新聞組／台北2日電
高鐵彰化站每日平均旅次僅5000多人，一樓大廳和候車休息區人不多，一旁的廣告看板也租不出去。記者許俊偉／攝影)

今年是高鐵通車第19年，累計旅運即將破10億人次，去年營收更創新高；但通車後才新增的苗栗、彰化、雲林3站，日均旅次未破萬，彰化站更僅5000多人次。當年政府執意新設的3站，如今成為高鐵營運壓力來源，交通部前部長賀陳旦示警，高鐵東延宜蘭、南延屏東應記取西部走廊教訓，別再一意孤行。

高鐵最早計畫並無苗栗、彰化和雲林3站，隨後政府在民意壓力下透過三方合約要求高鐵公司新增3站。

記者上周直擊高鐵彰化站，南下和北上大多每小時各僅1班列車停靠，人潮不多，大廳和月台上的廣告燈箱也都租不出去。

「等客人的時間比載客的時間還多。」高鐵彰化站黃姓排班計程車司機坦言，彰化過大肚溪就到台中，彰化、員林人都去台中烏日站搭車比較多，再加上彰化站1小時僅1班車到站，旅客相對少，若運氣差，2小時才會接到1組客人，一整天收入換算僅約時薪200元台幣(約6美元)。

賀陳旦指出，政府當初以平權、站區開發彌補財務及運量的理由，興建苗栗、彰化、雲林3站，如今又以同樣理由，規畫東延宜蘭、南延屏東，但東部運量不及西部走廊，屏東站的規畫路線又和台鐵重疊，難以吸引新乘客，未來宜蘭站、屏東站恐成高鐵營運的另個財務黑洞。

苗栗、彰化和雲林3站是在既有路線上新蓋車站，建設成本相對少，因是「過路站」， 營收雖有限，但損耗成本也有限，反觀宜蘭、屏東站都是現行末端站再延伸，建設成本遠比過路站龐大，他呼籲政府記取西部走廊的教訓，重新審慎評估高鐵延伸計畫。

台灣鐵道暨國土學會說，當初民代要求西部走廊都要設點，政府也為此增設苗栗、彰化、雲林等3站，但如今彰化、苗栗因地處偏遠，不利當地民眾搭乘，導致該站點旅運量低，高鐵公司為減少成本採每小時1班次營運，更降低民眾搭車意願。

學會指出，高鐵南延屏東、東延宜蘭站情況也會如此，鐵道局雖宣稱，未來因應宜蘭、屏東站會加開班次，以提升車站競爭力，但若無人搭乘，加開班次會增加成本，若不加開，就會和苗栗、彰化、雲林等站一樣的命運。

高鐵公司表示，苗栗、彰化、雲林進出站人數確實不如其他車站，但因乘客出入站的車站點不同，難以計算各車站實際營收。對東延宜蘭、南延屏東案，高鐵公司未表示意見。

2025年高鐵車站進出人次

