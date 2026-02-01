我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

解放軍高層清洗引關注 川普：習近平就是中國的老闆

美伊談判才傳進展 伊朗嗆歐洲：歐盟全部軍隊列恐怖組織

新年收到銀行「發財水」怎麼用？5種民俗運用方式可旺財

記者陳宏睿／台中即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
農曆新年將至，命理師楊登嵙分享發財水的民俗運用方式。（楊登嵙提供）
農曆新年將至，命理師楊登嵙分享發財水的民俗運用方式。（楊登嵙提供）

農曆新年將至，台灣各家銀行都會製作「發財水」分享給客戶，藉此討個吉利，希望客戶在新的一年，財源滾滾，無往不利，命理師楊登嵙分享，發財水在民俗上有旺財意義，可利用今年的財帛星在東方，擺設在公司或住家的該方位可旺財。

命理師楊登嵙說，所謂的「發財水」是銀行多會在過年前就挑一個旺財日，將瓶裝水放入金庫內1天，吸收銀行金庫金山銀山的強旺財氣，之後再拿出來發放給客戶，民眾務必要把握這旺財旺利的機會去銀行索取，如果這家銀行的獲利很好，旺財的力量更大，民眾可向這家財神爺、金雞母來索取「發財水」，讓自己財運亨通，財源廣進。

發財水的民俗旺財五訣竅，分述如下：

一、放 「財帛星」位：2026年「財帛星」位在家中的東方，「財帛星」主掌財運、投資獲利，開設公司、工廠、店面的董事長，或買股票、基金的一般投資人或賣車子、保險、不動產等需要業績的從業人員，可在此方放置「發財水」，可提升業績，增進財源，財運亨通。

二、直接飲用。

三、料理時加入菜湯中食用。

四、放「聚財位」：客廳斜對角L形角落，也就是「藏風聚氣」的位置，就是「聚財位」。

五、放保險箱內。

保險

上一則

宴請供應鏈夥伴高層 黃仁勳：台積電10年產能將倍增

延伸閱讀

周二尾牙別亂拜 命理師揭「黃金6小時」 順序、禁忌一次看

周二尾牙別亂拜 命理師揭「黃金6小時」 順序、禁忌一次看
尾牙季來襲 想抽大獎羨煞同事 5招民俗大絕放下去

尾牙季來襲 想抽大獎羨煞同事 5招民俗大絕放下去
大寒節氣4生肖注意失眠多夢 忌「出汗過多損陽氣」

大寒節氣4生肖注意失眠多夢 忌「出汗過多損陽氣」
2026丙午年磁場轉變 12生肖健康運強弱星等總排名

2026丙午年磁場轉變 12生肖健康運強弱星等總排名

熱門新聞

霍諾德帶著愛妻桑妮一起出席記者會。（記者李姿瑩／攝影）

爬台北101到一半呼吸急促 霍諾德解答過程中最大挑戰

2026-01-25 09:17
霍諾德耗時1小時31分成功登上台北101。(美聯社)

直播／霍諾德0防護爬台北101 花91分鐘成功登頂

2026-01-24 21:45
輝達執行長黃仁勳（前中）31日再度於台北磚窯古早味餐廳宴請供應鏈夥伴，與華碩創辦人施崇棠（前左起）、聯發科執行長蔡力行、台積電董事長魏哲家、廣達創辦人林百里、廣達副董事長梁次震、緯創董座林憲銘等人一同合影。（記者余承翰／攝影）

不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」

2026-01-31 18:08
美國自由攀岩好手霍諾德21日上午在101大樓刁鑽的角度進行雨天試爬。(中央社)

過來人評分：攀爬台北101難度6 布魯克林橋難度2

2026-01-24 00:01
古早味零食示意圖。(聯合報系資料照片)

鳳梨酥送膩了？台灣1古早味零食 日本人很愛

2026-01-23 21:39
美國自由攀岩好手霍諾德25日徒手攻頂台北101，台北101董事長賈永婕26日透露活動延期的內幕。中央社

攀爬台北101曾面臨取消 賈永婕感謝蔣萬安陳世凱相助

2026-01-26 10:19

超人氣

更多 >
不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」

不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」
艾普斯坦檔案新曝光資料 安德魯跪趴在女子身上

艾普斯坦檔案新曝光資料 安德魯跪趴在女子身上
申請人潮擠爆 西班牙允50萬無證移民就地合法 總理槓上馬斯克

申請人潮擠爆 西班牙允50萬無證移民就地合法 總理槓上馬斯克
川普轟明州詐欺逾190億美元 點名歐瑪是「詐騙犯」

川普轟明州詐欺逾190億美元 點名歐瑪是「詐騙犯」
搭機沒帶「真實身分證」 今起加收45元彌補安檢成本

搭機沒帶「真實身分證」 今起加收45元彌補安檢成本