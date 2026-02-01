新年收到銀行「發財水」怎麼用？5種民俗運用方式可旺財

農曆新年將至，命理師楊登嵙分享發財水的民俗運用方式。（楊登嵙提供）

農曆新年將至，台灣各家銀行都會製作「發財水」分享給客戶，藉此討個吉利，希望客戶在新的一年，財源滾滾，無往不利，命理師楊登嵙分享，發財水在民俗上有旺財意義，可利用今年的財帛星在東方，擺設在公司或住家的該方位可旺財。

命理師楊登嵙說，所謂的「發財水」是銀行多會在過年前就挑一個旺財日，將瓶裝水放入金庫內1天，吸收銀行金庫金山銀山的強旺財氣，之後再拿出來發放給客戶，民眾務必要把握這旺財旺利的機會去銀行索取，如果這家銀行的獲利很好，旺財的力量更大，民眾可向這家財神爺、金雞母來索取「發財水」，讓自己財運亨通，財源廣進。

發財水的民俗旺財五訣竅，分述如下：

一、放 「財帛星」位：2026年「財帛星」位在家中的東方，「財帛星」主掌財運、投資獲利，開設公司、工廠、店面的董事長，或買股票、基金的一般投資人或賣車子、保險 、不動產等需要業績的從業人員，可在此方放置「發財水」，可提升業績，增進財源，財運亨通。

二、直接飲用。

三、料理時加入菜湯中食用。

四、放「聚財位」：客廳斜對角L形角落，也就是「藏風聚氣」的位置，就是「聚財位」。

五、放保險箱內。