平溪線復駛 遊客搶拍歡呼「火車回來了」

平溪線1月31日復駛，遊客在十分老街搶拍照，歡呼「火車回來了」。（記者游明煌／攝影）

台鐵 平溪線因路基流失、邊坡崩塌停駛逾三個月，以放天燈為觀光 賣點的十分、平溪、菁桐人潮和生意少逾三成，昨天復駛首日遇到下雨，仍有不少遊客等在十分老街拍照，歡呼「火車回來了」。天燈業者盼農曆春節 把流失的人潮和生意補回來。

去年10月下旬，平溪線嶺腳、望古站間路段因強降雨造成兩處路基流失，全線停駛衝擊平溪地區觀光遊憩產業。台鐵搶修完工經試運轉與自主聯合檢查，確認行車安全無虞，平溪線瑞芳至菁桐間列車昨恢復正常行駛。

昨上午十分老街有不少菲律賓、韓國、日本外國團客及少部分本地遊客施放天燈，店家都希望復駛能重振商機。遊客寫下心願後看著天燈冉冉升空。林姓遊客說，很開心看到火車，平溪線火車從十分兩排房子中間穿過是最大賣點，有火車陪伴放天燈更為浪漫。

導遊王律仁昨帶馬來西亞遊客到平溪，他說，「火車終於又回來了，遊客都很想體驗火車經過身邊放天燈的感覺，拍到火車大家都很開心。」

天燈業者胡連煌表示，預計得要三個月以上逐漸恢復元氣，但至少是很好的開始，尤其農曆春節連假馬上就要到了，盼過年人潮能補回一些損失，再拚平溪天燈觀光賣點。