傷腦、資安風險…台學網禁連抖音等App 民團稱2原因根本沒用

記者許維寧／台北31日電
教育部指出，抖音、小紅書、微信、微博、百度雲盤等六款App不僅具資安風險，也危有害兒少身心的內容。(本報資料照片)
教育部指出，抖音、小紅書、微信、微博、百度雲盤等六款App不僅具資安風險，也危有害兒少身心的內容。(本報資料照片)

兒少常使用手機瀏覽短影音平台，台大醫院副院長高淑芬表示，短影音干擾兒少前額葉發展，使專注力下降、長期記憶變差，演算法餵養單一性內容，也容易影響腦部發展。目前全球已有不少國家禁止兒少使用短影音與社群平台，並訂有罰款，其中包含澳洲、馬來西亞、丹麥、法國。教育部強調，抖音、小紅書、微信、微博、百度雲盤等六款App具資安風險，抖音則有危害兒少身心內容，公務設備禁止使用，學術網路也不提供連線。

本報系聯合報報導，高淑芬表示，短影音干擾青少年前額葉發展，導致專注力下降、分析、執行能力弱化，使長期記憶變差；再者，社群媒體也引發學生社交焦慮、自尊下降，情緒調控也變差。高淑芬說，青春期正需多元思考與知識累積，但接受演算法不斷餵養資訊，易偏離發展軌跡、擠壓腦部發展，影響未來數十年；短影音平台也易使孩子出現容貌焦慮，影響正常社交，也可能增加親子衝突。

教育部常務次長朱俊彰表示，去年底數發部已警示抖音、小紅書、微信、微博、百度雲盤等App具資安風險，抖音過去因有危害兒少身心的內容遭多國開罰。依法針對上述軟體，教育部已禁止公務設備下載，中小學學術網路不提供連線，也新增轄下機關學校的無線網路熱點也不提供連線服務。

朱俊彰提醒，若要使用短影音等於課堂向學生做危機示警或負面教材，也應於教材上加註警語，並以理性思辨方式討論。

另據台北中國時報報導，教育部將新增所屬機關與學校的iTaiwan無線熱點不提供連線服務。不過，家長團體與教師團體均認為，學校把關當然很容易，但業者不自律、父母沒有限制使用，根本就沒有用。

全國教育產業總工會理事長林惠蓉認為，社群平台不斷推陳出新，即便學校可以管控，限制了官方網路，但個人行動網路並沒有封鎖，孩子回到家還是照樣使用，且家長在家裡也是滑個不停，家長也同樣該被宣導。

國教行動聯盟理事長王瀚陽也說，在學校不用社群平台與手機當然很簡單，但另一個最大的問題是業者無法自律，且App限制都可以被輕鬆破解，教育部身為二級機關，有責任跟行政院與其他部會討論該如何處理，不是只在學校裡自嗨。

