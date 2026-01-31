我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Fed新主席／華許曾有望接替葉倫 川普嫌太年輕

澳網／張帥女雙奪冠 成中國首位3滿貫得主

「開1天虧1天」花蓮春節訂房率跌破3成 墾丁房價降2成攬客

記者王燕華／綜合31日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
距離春節只剩半個月，花蓮旅宿訂房率低迷，業者直言是歷來最慘淡。(本報資料照片)
距離春節只剩半個月，花蓮旅宿訂房率低迷，業者直言是歷來最慘淡。(本報資料照片)

春節只剩半個月，花蓮旅宿訂房慘淡，平均只有2到3成，花蓮還有渡假村選在年前暫停營業整修，宜蘭也在約5成上下徘徊；業者直言是「歷年來最慘」，國旅不振拖累，加上花蓮天災頻繁、聯外交通不穩，都影響遊客信心。

花蓮觀光協會理事長陳義豐經營的怡園渡假村2月1日起暫停營業，他說，將重新修繕，提升服務品質，預計半年到1年後重新迎接遊客。他說，目前旅宿訂房率約2成半至3成，和往年同期落差大，期待後續會提升；原因與春節9天長假有關，許多國人選擇出國，加上花蓮近年來有疫情地震等災害，去年光復洪災後，更明顯感覺到訂房率停滯。

他表示，花蓮客源主要來自中部以北到基隆以南，占來客量8成，鐵公路不穩定讓遊客對交通安全有疑慮，且太魯閣國家公園因地震受創嚴重，都有很大影響。

花蓮縣旅館公會理事長張琄菡認為，今年春節落在寒假尾端，也影響遊客出遊意願，訂房率低迷已經腰斬再腰斬，開一天就虧一天，業者努力提升，希望提供穩定品質和合理價格，讓國人願意來到花蓮走走。

相較之下，壽豐鄉的理想大地渡假飯店訂房率達65%，已算「前段班」。業者指出，國人出國旅遊意願提高，國旅就變成天數短、花費也較省，過年人潮還是會有，但停留天數可能縮短，會以訂房率8成為目標繼續努力。

宜蘭也不如預期，宜蘭旅館商業同業公會理事長王文新說，目前訂房率年初三最好，約7成、8成，初一、初二大概都是5成、6成，比去年約成長2成，但去年同期是谷底，今年只回來一點點，因更多人選擇在長假出國，訂房率不如預期。

屏東墾丁地區春節訂房狀況跟去年差不多，目前星級飯店約6成、7成，民宿約5成、6成，不過房價較去年大概便宜2成；王姓民宿業者說，訂房率大概5成，相較疫情前8成或滿房，明顯衰退。

春節 疫情 地震

上一則

柯文哲：藍白合是賴清德造成的 合作大戰略沒變

下一則

台續列觀察名單 美：新台幣仍遭大幅低估

延伸閱讀

中國春節出境觀光熱門地 日本跌出前十、這類國家迅速攀升

中國春節出境觀光熱門地 日本跌出前十、這類國家迅速攀升
臺山寧陽會館春節團年宴溫情舉行

臺山寧陽會館春節團年宴溫情舉行
幸運加身更有意外之財 4生肖春節前旺上加旺

幸運加身更有意外之財 4生肖春節前旺上加旺
花蓮馬太鞍溪洪災釀19死 光復鄉長浮報撤離人數遭收押

花蓮馬太鞍溪洪災釀19死 光復鄉長浮報撤離人數遭收押

熱門新聞

古早味零食示意圖。(聯合報系資料照片)

鳳梨酥送膩了？台灣1古早味零食 日本人很愛

2026-01-23 21:39
霍諾德帶著愛妻桑妮一起出席記者會。（記者李姿瑩／攝影）

爬台北101到一半呼吸急促 霍諾德解答過程中最大挑戰

2026-01-25 09:17
霍諾德耗時1小時31分成功登上台北101。(美聯社)

直播／霍諾德0防護爬台北101 花91分鐘成功登頂

2026-01-24 21:45
美國自由攀岩好手霍諾德21日上午在101大樓刁鑽的角度進行雨天試爬。(中央社)

過來人評分：攀爬台北101難度6 布魯克林橋難度2

2026-01-24 00:01
美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾改為周日直播。(圖／摘自Netflix)

霍諾德攀登台北101倒數時刻 緊急決定延期

2026-01-23 19:48
美國自由攀岩好手霍諾德25日徒手攻頂台北101，台北101董事長賈永婕26日透露活動延期的內幕。中央社

攀爬台北101曾面臨取消 賈永婕感謝蔣萬安陳世凱相助

2026-01-26 10:19

超人氣

更多 >
換護照時人員輸入錯誤？美國公民入境泰國遭註銷護照遣返

換護照時人員輸入錯誤？美國公民入境泰國遭註銷護照遣返
Meta華裔科學家回中國探親後O-1傑出人才簽證再入境遭拒

Meta華裔科學家回中國探親後O-1傑出人才簽證再入境遭拒
新州華裔家庭傳血案 37歲兒活活打死年邁父母

新州華裔家庭傳血案 37歲兒活活打死年邁父母
非法移民德州大橋瘋狂掃射上百槍 警:極其兇殘

非法移民德州大橋瘋狂掃射上百槍 警:極其兇殘
喬州亞裔父槍殺4親友 3童藏衣櫥撥911逃死劫

喬州亞裔父槍殺4親友 3童藏衣櫥撥911逃死劫