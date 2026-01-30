呂秋遠逼墮胎、離職判賠60萬 女律師林沄蓁落淚：謝謝法官看到真相

女律師林沄蓁指控律師呂秋遠逼墮胎、離職提告求償，法院判賠60萬元，她受訪一度激動落淚。(記者林孟潔／攝影)

律師呂秋遠與實習女律師林沄蓁發生性關係，被控得知林女懷孕後逼迫墮胎 ，告知「不用再來上班」等，林女認為工作、生育、人格權受侵害，向呂及呂經營的宇達經貿法律事務所求償150萬元(台幣，下同，約4.7萬美元)，台北地方法院今判決呂秋遠應賠償60萬元(約1.9萬美元)，可上訴。

林沄蓁今(30)親自到庭聽判，得知判決結果，她受訪時一度激動落淚。林沄蓁表示，首先要謝謝承審法官有看到真相，還給她和孩子一個公道，這個不是她一個人的勝利，這是所有女性勞工的勝利。

林沄蓁說，希望透過她本人的案例，可以讓所有曾經、或是正在遭受「懷孕歧視 」的婦女朋友們，找到一點點的勇氣，勇敢站起來為自己發聲，爭取應有的權利，她想利用這個機會感謝律師楊佳陵、趙文魁，還有許多各界前輩好友在這段過程中默默地為她加油打氣，如果沒有他們協助，他不會走到今天，這條路還很長，她會繼續堅持下去。

被問及為何情緒比較激動，林沄蓁指出，在訴訟過程中，呂秋遠用的訴訟策略是地毯式的「指黑為白」，過程是很辛苦的，因為是自己的案件，她必須一次又一次去檢視這些惡質控訴、答辯，她經常是邊寫狀紙邊哭的。

林沄蓁與呂秋遠2023年交往並發生關係，而呂秋遠被控要求墮胎，不顧林女懷孕而逼迫離職。林女向北市勞動局申訴呂秋遠的宇達法律事務所懷孕歧視外，勞動局調查之後，依違反性別平等工作法開罰宇達30萬元，並公布名稱及負責人姓名。

林沄蓁也向台北地院遞狀對呂秋遠求償150萬元，表示她懷孕後呂秋遠以LINE 、簡訊、電話、外出約見等逼迫墮胎，呂當時說「你等到2點診所開了，該做的事做一做」、「我會跟張姐說。我會讓你請假，你要愛請多久就請多久」，可見若她依照指示前往診所墮胎，則雙方僱傭關係持續。

另呂秋遠也曾說「妳真的確定要生下來了，好吧，那就離職吧」、「我不可能跟孩子的媽共事啊」，可見她若不墮胎，呂秋遠就拒絕她繼續任職、強迫她離職，她是否墮胎與能否繼續在呂秋遠的事務所任職，兩者之間有高度關聯。再者，呂秋遠無法提出書面勞動契約、她完整出勤及加班紀錄，顯然沒有計算實務訓練的時數。

林沄蓁認為自己拒絕墮胎而被違法解雇，導致她孕中頓失經濟來源，身心靈遭受重大壓力，又呂秋遠自訴訟起訴以來辯詞自相矛盾、延滯審理程序，造成她精神上痛苦隨訴訟延長持續加深加廣，請求150萬元精神上損害賠償有所依據。