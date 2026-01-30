我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

越南女富豪挪用270億美元免死 還向法官討柏金包留給兒孫

張又俠等解放軍將領震盪落馬 學者：恐鋪陳二十一大「弱主」繼位

呂秋遠逼墮胎、離職判賠60萬 女律師林沄蓁落淚：謝謝法官看到真相

記者林孟潔／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
女律師林沄蓁指控律師呂秋遠逼墮胎、離職提告求償，法院判賠60萬元，她受訪一度激動落淚。(記者林孟潔／攝影)
女律師林沄蓁指控律師呂秋遠逼墮胎、離職提告求償，法院判賠60萬元，她受訪一度激動落淚。(記者林孟潔／攝影)

律師呂秋遠與實習女律師林沄蓁發生性關係，被控得知林女懷孕後逼迫墮胎，告知「不用再來上班」等，林女認為工作、生育、人格權受侵害，向呂及呂經營的宇達經貿法律事務所求償150萬元(台幣，下同，約4.7萬美元)，台北地方法院今判決呂秋遠應賠償60萬元(約1.9萬美元)，可上訴。

林沄蓁今(30)親自到庭聽判，得知判決結果，她受訪時一度激動落淚。林沄蓁表示，首先要謝謝承審法官有看到真相，還給她和孩子一個公道，這個不是她一個人的勝利，這是所有女性勞工的勝利。

林沄蓁說，希望透過她本人的案例，可以讓所有曾經、或是正在遭受「懷孕歧視」的婦女朋友們，找到一點點的勇氣，勇敢站起來為自己發聲，爭取應有的權利，她想利用這個機會感謝律師楊佳陵、趙文魁，還有許多各界前輩好友在這段過程中默默地為她加油打氣，如果沒有他們協助，他不會走到今天，這條路還很長，她會繼續堅持下去。

被問及為何情緒比較激動，林沄蓁指出，在訴訟過程中，呂秋遠用的訴訟策略是地毯式的「指黑為白」，過程是很辛苦的，因為是自己的案件，她必須一次又一次去檢視這些惡質控訴、答辯，她經常是邊寫狀紙邊哭的。

林沄蓁與呂秋遠2023年交往並發生關係，而呂秋遠被控要求墮胎，不顧林女懷孕而逼迫離職。林女向北市勞動局申訴呂秋遠的宇達法律事務所懷孕歧視外，勞動局調查之後，依違反性別平等工作法開罰宇達30萬元，並公布名稱及負責人姓名。

林沄蓁也向台北地院遞狀對呂秋遠求償150萬元，表示她懷孕後呂秋遠以LINE、簡訊、電話、外出約見等逼迫墮胎，呂當時說「你等到2點診所開了，該做的事做一做」、「我會跟張姐說。我會讓你請假，你要愛請多久就請多久」，可見若她依照指示前往診所墮胎，則雙方僱傭關係持續。

另呂秋遠也曾說「妳真的確定要生下來了，好吧，那就離職吧」、「我不可能跟孩子的媽共事啊」，可見她若不墮胎，呂秋遠就拒絕她繼續任職、強迫她離職，她是否墮胎與能否繼續在呂秋遠的事務所任職，兩者之間有高度關聯。再者，呂秋遠無法提出書面勞動契約、她完整出勤及加班紀錄，顯然沒有計算實務訓練的時數。

林沄蓁認為自己拒絕墮胎而被違法解雇，導致她孕中頓失經濟來源，身心靈遭受重大壓力，又呂秋遠自訴訟起訴以來辯詞自相矛盾、延滯審理程序，造成她精神上痛苦隨訴訟延長持續加深加廣，請求150萬元精神上損害賠償有所依據。

墮胎 歧視 LINE

上一則

張又俠遭清洗後 學者：現已進入北京對台軍事路線不確定期

延伸閱讀

恐怖情人送「禮物」她懷孕收玩偶 遭GPS定位殺害

恐怖情人送「禮物」她懷孕收玩偶 遭GPS定位殺害
她懷孕發現男已婚 嗆「顧好你小孩」涉恐嚇 法官1原因判免刑

她懷孕發現男已婚 嗆「顧好你小孩」涉恐嚇 法官1原因判免刑
如何騙過安檢？離職空服員冒充機師和員工 詐數百張免費機票

如何騙過安檢？離職空服員冒充機師和員工 詐數百張免費機票
數周前才裁308人 Meta計畫再砍灣區219人

數周前才裁308人 Meta計畫再砍灣區219人

熱門新聞

古早味零食示意圖。(聯合報系資料照片)

鳳梨酥送膩了？台灣1古早味零食 日本人很愛

2026-01-23 21:39
霍諾德帶著愛妻桑妮一起出席記者會。（記者李姿瑩／攝影）

爬台北101到一半呼吸急促 霍諾德解答過程中最大挑戰

2026-01-25 09:17
霍諾德耗時1小時31分成功登上台北101。(美聯社)

直播／霍諾德0防護爬台北101 花91分鐘成功登頂

2026-01-24 21:45
美國自由攀岩好手霍諾德21日上午在101大樓刁鑽的角度進行雨天試爬。(中央社)

過來人評分：攀爬台北101難度6 布魯克林橋難度2

2026-01-24 00:01
美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾改為周日直播。(圖／摘自Netflix)

霍諾德攀登台北101倒數時刻 緊急決定延期

2026-01-23 19:48
美國自由攀岩好手霍諾德25日徒手攻頂台北101，台北101董事長賈永婕26日透露活動延期的內幕。中央社

攀爬台北101曾面臨取消 賈永婕感謝蔣萬安陳世凱相助

2026-01-26 10:19

超人氣

更多 >
華人母女身受103刀 8歲女童尖叫媽媽求救、慘死床邊

華人母女身受103刀 8歲女童尖叫媽媽求救、慘死床邊
提防這一錯誤 以免終身少領了社安金

提防這一錯誤 以免終身少領了社安金
魯比歐：習近平訂下歷史任務 須統一台灣

魯比歐：習近平訂下歷史任務 須統一台灣
結帳時超市老闆娘突暈倒 小伙按斷她的6肋骨…好的結局

結帳時超市老闆娘突暈倒 小伙按斷她的6肋骨…好的結局
好市多新品上架 挑戰招牌甜點「燕尾服慕斯蛋糕」

好市多新品上架 挑戰招牌甜點「燕尾服慕斯蛋糕」