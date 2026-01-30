台版彈簧刀無人機發射數秒墜 中科院：改善硬體可靠度

軍方首度公開發射號稱「台版彈簧刀」的攻擊型無人機中科院勁蜂一型，就發生因發射失敗墜落沙灘的意外，二人小組隨即再補射第二枚，成功擊中海上模擬標靶。（記者季相儒／攝影）

國軍春節 加強戰備操演，昨日在左營海灘演練「近岸防域作戰協力濱海打擊」科目，海軍及陸戰隊出動「監偵型無人機 」、「攻擊型無人機」和「陸用型監偵無人機」等三款新購置啟用的無人機，分別對假想敵進行偵察、標定和攻擊。不過軍方首度公開發射號稱「台版彈簧刀」的攻擊型無人機，就發生因發射失敗墜落沙灘的意外。中科院表示，將持續改善硬體可靠度。

演習想定可疑漁船以及船團接近左營海灘企圖滲透登陸，海軍陸戰隊出動特戰突擊艇前往驅離，同時放出「監偵型無人機」偵蒐兩棲登陸部隊的動態。面對敵軍滲透岸際，國軍分別從岸上陣地及海上的突擊艇發各發射一枚「攻擊型無人機」，對假想敵發動攻擊。

但由陸上二人小組發射的無人機，甫自發射筒中彈射出，就疑似因彈翼沒有完全展開，僅飛行數秒就墜落在沙灘上。二人小組隨即再補射第二枚攻擊無人機，才成功以鋼珠彈頭—攻頂方式擊中海上模擬標靶。

軍方此款「攻擊型無人機」採用中科院開發的「勁蜂一型」無人機，號稱「台版彈簧刀」。中科院解釋，海軍陸戰隊射擊第一枚發射後，因飛機翼面控制失效，轉彎後落海。有關第一架無人機翼面控制失效原因，中科院後續將持續精進改善硬體可靠度。據相關人員私下表示，這是中科院勁蜂一型無人機首次因類似狀況而失事。

海軍陸戰隊九九旅副旅長江景文上校表示，無人機部隊在所有訓練期間均採「複式配置」，當發射時有失誤，就立即補行射擊。軍方也把這種狀況處置列入訓練一環。