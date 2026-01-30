我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張又俠等解放軍將領震盪落馬 學者：恐鋪陳二十一大「弱主」繼位

美關稅逼出新活路 各國摸索不脫鉤的「去風險」求生術

捷克吸粉34萬人 台北故宮翠玉白菜平安歸

記者陳宛茜／台北30日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
故宮人氣國寶翠玉白菜完成訪歐之旅，故宮29日舉辦歸國媒體見面會，故宮院長蕭宗煌、捷克國家博物館總館長盧卡其（Michal Lukeš，右），與翠玉白菜合影。（記者林伯東／攝影）
故宮人氣國寶翠玉白菜完成訪歐之旅，故宮29日舉辦歸國媒體見面會，故宮院長蕭宗煌、捷克國家博物館總館長盧卡其（Michal Lukeš，右），與翠玉白菜合影。（記者林伯東／攝影）

「我在此正式宣布，翠玉白菜安全的回到台北了。」時隔三個多月，捷克國家博物館總館長盧卡其與故宮院長蕭宗煌再度合體，在故宮翠玉白菜的展櫃前擺出歡迎的手勢。三個月前，他們在捷克國家博物館的翠玉白菜展櫃前也擺出同樣的姿勢。

盧卡其表示，翠玉白菜領銜的「故宮文物百選及其故事」特展是該館最成功、最受矚目的展覽之一， 總計吸引卅四萬民眾參觀。捷克也將回饋故宮特展，展名暫定為「捷克之心—捷克文化寶庫」，兩大博物館已成立團隊密切合作中。

故宮昨舉辦「翠玉白菜歸國媒體見面會」，兩館團隊與捷克經濟文化辦事處代表史坦格出席。史坦格致詞時引用霍諾德徒手攀登台北101的時事哏表示，捷克與故宮舉辦此一跨洋展覽的勇氣，就像「在沒有安全網的情況下徒手攀登摩天大樓」，期待下一個冒險，發言幽默卻嚇壞了故宮團隊。

蕭宗煌強調「絕對不是冒險」，故宮赴捷克前做過許多考察；故宮副院長余佩瑾則強調「是探險(adventure)而非冒險(risk)」。對於剛開幕時翠玉白菜遭到電子恐嚇郵件威脅，盧卡其表示，捷克國家博物館具備嚴密的安全作業流程，並與警方保持密切合作，「故宮文物未曾有過一分一秒處於風險之中」。

蕭宗煌指出，2025年捷克國家博物館吸引近138萬人次參觀，創下歷年新高；其中故宮展吸引近34萬人次造訪，讓歐洲觀眾透過故宮文物，認識多元、開放且充滿文化能量的台灣。

盧卡其透露，捷克國家博物館正積極籌備台灣回饋展「歐洲之心—捷克文化寶庫」，期待透過「信仰」、「權力、地位與象徵」、「音樂」、「捷克石榴石」及「波希米亞的石之記憶」五大策展面向，呈現捷克在歐洲文明形成過程中所扮演的重要角色，引領台灣觀眾認識捷克多元文化、精神傳統與自然力量交會的歷史地位。

故宮 台北101

上一則

與社工訪視紀錄有出入 「剴剴案」訪視員遭法辦

下一則

立院本會期最終日 法案清倉朝野大戰

延伸閱讀

捷克逮中國間諜記者 官員：未接獲與蕭美琴遭跟監案有關

捷克逮中國間諜記者 官員：未接獲與蕭美琴遭跟監案有關
捷克市政廳傳槍擊釀1死6傷 警方：槍手自戕身亡

捷克市政廳傳槍擊釀1死6傷 警方：槍手自戕身亡
湖北男上交青銅劍獲200元 博館惹群嘲「含淚賺199800」

湖北男上交青銅劍獲200元 博館惹群嘲「含淚賺199800」
捷克人超冷漠？學者曝4原因較難親近 跟納粹、蘇聯有關

捷克人超冷漠？學者曝4原因較難親近 跟納粹、蘇聯有關

熱門新聞

古早味零食示意圖。(聯合報系資料照片)

鳳梨酥送膩了？台灣1古早味零食 日本人很愛

2026-01-23 21:39
霍諾德帶著愛妻桑妮一起出席記者會。（記者李姿瑩／攝影）

爬台北101到一半呼吸急促 霍諾德解答過程中最大挑戰

2026-01-25 09:17
霍諾德耗時1小時31分成功登上台北101。(美聯社)

直播／霍諾德0防護爬台北101 花91分鐘成功登頂

2026-01-24 21:45
美國自由攀岩好手霍諾德21日上午在101大樓刁鑽的角度進行雨天試爬。(中央社)

過來人評分：攀爬台北101難度6 布魯克林橋難度2

2026-01-24 00:01
美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾改為周日直播。(圖／摘自Netflix)

霍諾德攀登台北101倒數時刻 緊急決定延期

2026-01-23 19:48
美國自由攀岩好手霍諾德25日徒手攻頂台北101，台北101董事長賈永婕26日透露活動延期的內幕。中央社

攀爬台北101曾面臨取消 賈永婕感謝蔣萬安陳世凱相助

2026-01-26 10:19

超人氣

更多 >
華人母女身受103刀 8歲女童尖叫媽媽求救、慘死床邊

華人母女身受103刀 8歲女童尖叫媽媽求救、慘死床邊
提防這一錯誤 以免終身少領了社安金

提防這一錯誤 以免終身少領了社安金
魯比歐：習近平訂下歷史任務 須統一台灣

魯比歐：習近平訂下歷史任務 須統一台灣
結帳時超市老闆娘突暈倒 小伙按斷她的6肋骨…好的結局

結帳時超市老闆娘突暈倒 小伙按斷她的6肋骨…好的結局
好市多新品上架 挑戰招牌甜點「燕尾服慕斯蛋糕」

好市多新品上架 挑戰招牌甜點「燕尾服慕斯蛋糕」