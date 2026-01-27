台灣900萬國際客目標再跳票 去年觀光逆差7000億

去年台灣出國與赴台旅客人次逆差高達900萬人次，根據觀光署統計，今年1至9月觀光逆差為805萬人次。(本報資料照片)

台灣人瘋出國，去年出國人次高達1894萬4436人，赴台旅客僅857萬4547人次，等於去年觀光 逆差達1000萬人次、約7000億元(台幣，下同)，出國人次及觀光逆差均創新高，台灣人最愛前往的國家第一名是日本 ，中國大陸躍居第二名；觀光署去年設定的900萬人次國際旅客目標，確定破功。

交通部觀光署最新統計，去年赴台觀光客比前1年785萬人次，增9%；台灣人出國人次比前年1684萬人次，增12%。

若以觀光署前年調查，赴台旅客平均每人每趟支出約4萬元，估去年觀光收入為3512億元，而台灣人平均出國一趟支出5萬5000元，去年全台出國旅客花費高達為1兆522億元，由此推算，去年觀光逆差達1036萬人次、7000多億元。

赴台國際客前三名為日本148萬人次，港澳131萬人次，韓國101萬人次。台灣人出國最愛去的國家，日本673萬人次，較前年成長12%，中國大陸323萬人次，成長16%；港澳有219萬人次，成長29%。

觀光署說明，因匯率 吸引、航班恢復、地緣政治、競爭國簽證放寬吸引等影響，致日本、大陸、港澳等市場差距逐步擴大；台灣觀光市場自1990年均為出境大於入境，台灣人出境對國籍航空、旅遊、保險及零售產業均有受惠。

觀光署表示，已積極規畫推動「觀光雙輪驅動方案」，盼能擴大國旅及國際旅客赴台觀光。在國際引客方面，規畫「強化國際觀光動能方案」，以「國際旅客重遊加碼」、「國際旅客會展順道旅遊加碼」、「國際旅客獎勵旅遊加碼」及「國際標竿型演唱會支持方案」等，提升台灣國際市場能見度與競爭力。