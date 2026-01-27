我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國分手世衛組織批「無視台灣COVID-19警告」WHO反擊

中日聯合國又槓上 日大使1句話嗆聲 高市再談台灣有事日美聯合撤僑

台灣900萬國際客目標再跳票 去年觀光逆差7000億

記者胡瑞玲／台北27日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
去年台灣出國與赴台旅客人次逆差高達900萬人次，根據觀光署統計，今年1至9月觀光逆差為805萬人次。(本報資料照片)
去年台灣出國與赴台旅客人次逆差高達900萬人次，根據觀光署統計，今年1至9月觀光逆差為805萬人次。(本報資料照片)

台灣人瘋出國，去年出國人次高達1894萬4436人，赴台旅客僅857萬4547人次，等於去年觀光逆差達1000萬人次、約7000億元(台幣，下同)，出國人次及觀光逆差均創新高，台灣人最愛前往的國家第一名是日本，中國大陸躍居第二名；觀光署去年設定的900萬人次國際旅客目標，確定破功。

交通部觀光署最新統計，去年赴台觀光客比前1年785萬人次，增9%；台灣人出國人次比前年1684萬人次，增12%。

若以觀光署前年調查，赴台旅客平均每人每趟支出約4萬元，估去年觀光收入為3512億元，而台灣人平均出國一趟支出5萬5000元，去年全台出國旅客花費高達為1兆522億元，由此推算，去年觀光逆差達1036萬人次、7000多億元。

赴台國際客前三名為日本148萬人次，港澳131萬人次，韓國101萬人次。台灣人出國最愛去的國家，日本673萬人次，較前年成長12%，中國大陸323萬人次，成長16%；港澳有219萬人次，成長29%。

觀光署說明，因匯率吸引、航班恢復、地緣政治、競爭國簽證放寬吸引等影響，致日本、大陸、港澳等市場差距逐步擴大；台灣觀光市場自1990年均為出境大於入境，台灣人出境對國籍航空、旅遊、保險及零售產業均有受惠。

觀光署表示，已積極規畫推動「觀光雙輪驅動方案」，盼能擴大國旅及國際旅客赴台觀光。在國際引客方面，規畫「強化國際觀光動能方案」，以「國際旅客重遊加碼」、「國際旅客會展順道旅遊加碼」、「國際旅客獎勵旅遊加碼」及「國際標竿型演唱會支持方案」等，提升台灣國際市場能見度與競爭力。

觀光 日本 匯率

上一則

國防部：軍購案再不回覆 美恐重啟流程 藍批：裝神弄鬼

下一則

聯輔基金會爆酬庸 創意私房會員也在內 藍諷「綠敗選退輔會」

延伸閱讀

中日聯合國又槓上 日大使1句話嗆聲 高市再談台灣有事日美聯合撤僑

中日聯合國又槓上 日大使1句話嗆聲 高市再談台灣有事日美聯合撤僑
中國持續抵制赴日旅遊 2月有49條中日航線取消全部航班

中國持續抵制赴日旅遊 2月有49條中日航線取消全部航班
大寒中出擊 高市內閣的豪賭

大寒中出擊 高市內閣的豪賭
中國外交部批日本地震多治安差籲春節別去 林氏璧：機票還不訂起來

中國外交部批日本地震多治安差籲春節別去 林氏璧：機票還不訂起來

熱門新聞

林懷民退休復出，出席「幾米男孩的100次勇敢」活動。(圖／FOCASA馬戲團提供)

林懷民信用卡被盜刷 退休6年復出：生活能力不足　

2026-01-20 12:59
古早味零食示意圖。(聯合報系資料照片)

鳳梨酥送膩了？台灣1古早味零食 日本人很愛

2026-01-23 21:39
霍諾德帶著愛妻桑妮一起出席記者會。（記者李姿瑩／攝影）

爬台北101到一半呼吸急促 霍諾德解答過程中最大挑戰

2026-01-25 09:17
霍諾德耗時1小時31分成功登上台北101。(美聯社)

直播／霍諾德0防護爬台北101 花91分鐘成功登頂

2026-01-24 21:45
美國自由攀岩好手霍諾德21日上午在101大樓刁鑽的角度進行雨天試爬。(中央社)

過來人評分：攀爬台北101難度6 布魯克林橋難度2

2026-01-24 00:01
美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾改為周日直播。(圖／摘自Netflix)

霍諾德攀登台北101倒數時刻 緊急決定延期

2026-01-23 19:48

超人氣

更多 >
川普：正「全面審查」明州ICE槍擊事件…我們會離開

川普：正「全面審查」明州ICE槍擊事件…我們會離開
華男不到40歲肺癌四期 靠這種方式10多年健康存活

華男不到40歲肺癌四期 靠這種方式10多年健康存活
緬甸留學生新加坡實習 川普政府旅遊禁令讓他回不了美國

緬甸留學生新加坡實習 川普政府旅遊禁令讓他回不了美國
WSJ爆張又俠落馬內幕：涉向美洩露核機密、收賄

WSJ爆張又俠落馬內幕：涉向美洩露核機密、收賄
全美最老字號中餐館不在加州、紐約 竟在蒙大拿

全美最老字號中餐館不在加州、紐約 竟在蒙大拿