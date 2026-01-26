我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

暴雪 外賣平台竟鼓勵騎手「衝單」 挨轟無視生命安危

紐約生存手冊 / 冬季風暴來襲 PlowNYC追蹤鏟雪進度

霍諾德攀101「讓世界看見台灣」 這家外媒潑冷水：未必是該冒的險

編譯吳孟真／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國極限攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）25日完成徒手攀爬台北101大樓的挑戰。（路透）
美國極限攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）25日完成徒手攀爬台北101大樓的挑戰。（路透）

美國極限攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）25日在無繩索或護具的情況下，以1.5小時完成徒手攀爬台北101的挑戰。新加坡海峽時報質疑，此舉儘管提升了台灣的國際能見度，但不見得是合理的冒險。

霍諾德完成歷史壯舉後，總統賴清德在臉書上貼文恭賀，並說，「謝謝促成這場挑戰、讓台灣站上國際舞台的每一位幕後英雄」，「不只讓世界看見101，也看見熱情的台灣人、還有這塊土地美麗的小山與風景」。許多網民相繼附和，對霍諾德在自己的家鄉完成壯舉表達感激之情。

新加坡海峽時報報導，在中國加大力道在外交上孤立台灣之際，這些言論反映台灣亟欲提升國際能見度、強化在全球舞台上的存在感，但值得一提的是，負責轉播的Netflix，刻意將霍諾德攀爬101的直播延遲10秒，以防任何意外發生。攀爬行動本身，也因雨延後了一天。

報導指出，任何未使用防護裝備的徒手獨攀都伴隨風險，不論攀爬者多麼天賦異稟，或當時條件多麼完美。該報駐台記者葉慧儀在報導中表示，「雖然這場活動為台灣帶來許多國際關注，但我不確定相關風險是否值得承擔」。

部分評論指出，霍諾德在攀爬途中一度停下來，清理鞋底沾附的建築物油垢，而當天烈日也似乎讓他的手掌比平時更易出汗。另外，在101大樓第89層設有室內觀景台的位置，也可見有人隔著玻璃敲打，並用閃光燈拍照，可能在霍諾德經過時造成分心。任何一個失誤都可能致命，並帶來創傷性的後果。

這場活動據信是首次有政府准許徒手攀登如此高的大樓。台灣政府放行這項具有爭議性的活動，顯示當局盼藉此證明自己能「靠軟實力取勝」。

平心而論，當地政府給予霍諾德攀爬許可，是因為相信這名頂尖好手有很大機率能攀爬成功。專家也說，以霍諾德的攀爬資歷來看，台北101對他來說，技術上可謂輕而易舉。

此外，有「法國蜘蛛人」之稱的攀登者羅伯特（Alain Robert），2004年曾成功攀爬當時還是全球第一高樓的台北101，也證明攀爬101是有可能達成的，雖然羅伯特當時配戴著繩索和安全裝備。

新加坡海峽時報認為，如今台灣確實可為霍諾德完成史上最高城市建築徒手獨攀的驚人成就，以及自身在促成此舉中的角色喝采，但也不能忽視，事件原本有嚴重失控的可能性。該媒體認為，台灣確實需要、也渴望國際能見度，但不應以無法接受的倫理代價作為交換。

新加坡 台北101 賴清德

上一則

霍諾德攀台北101 賈永婕公開提案過程：「為了台灣」必須拚這一次

延伸閱讀

沒輸霍諾德 五月天也是台北101第一人 起底超狂輝煌紀錄

沒輸霍諾德 五月天也是台北101第一人 起底超狂輝煌紀錄
霍諾德完攀101…賴清德發文賀：讓世界看見熱情的台灣人

霍諾德完攀101…賴清德發文賀：讓世界看見熱情的台灣人
霍諾德徒手攀台北101 提前登頂只花91分30秒

霍諾德徒手攀台北101 提前登頂只花91分30秒
霍諾德攀101／賈永婕扛住壓力 華郵：向國際行銷台灣

霍諾德攀101／賈永婕扛住壓力 華郵：向國際行銷台灣

熱門新聞

林懷民退休復出，出席「幾米男孩的100次勇敢」活動。(圖／FOCASA馬戲團提供)

林懷民信用卡被盜刷 退休6年復出：生活能力不足　

2026-01-20 12:59
古早味零食示意圖。(聯合報系資料照片)

鳳梨酥送膩了？台灣1古早味零食 日本人很愛

2026-01-23 21:39
霍諾德耗時1小時31分成功登上台北101。(美聯社)

直播／霍諾德0防護爬台北101 花91分鐘成功登頂

2026-01-24 21:45
霍諾德帶著愛妻桑妮一起出席記者會。（記者李姿瑩／攝影）

爬台北101到一半呼吸急促 霍諾德解答過程中最大挑戰

2026-01-25 09:17
美國自由攀岩好手霍諾德21日上午在101大樓刁鑽的角度進行雨天試爬。(中央社)

過來人評分：攀爬台北101難度6 布魯克林橋難度2

2026-01-24 00:01
美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾改為周日直播。(圖／摘自Netflix)

霍諾德攀登台北101倒數時刻 緊急決定延期

2026-01-23 19:48

超人氣

更多 >
爬台北101到一半呼吸急促 霍諾德解答過程中最大挑戰

爬台北101到一半呼吸急促 霍諾德解答過程中最大挑戰
WSJ：張又俠涉「向美國洩露核武機密」收賄提拔李尚福

WSJ：張又俠涉「向美國洩露核武機密」收賄提拔李尚福
全球10大最難買房城 美國占7個 加州包攬前4名

全球10大最難買房城 美國占7個 加州包攬前4名
華人照顧百歲母親走完最後一程 唯這件事有遺憾

華人照顧百歲母親走完最後一程 唯這件事有遺憾
女大生吃男友「排泄物」仍挽不回戀情 控強姦…他被逮

女大生吃男友「排泄物」仍挽不回戀情 控強姦…他被逮