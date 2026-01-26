霍諾德徒手攀台北101 提前登頂只花91分30秒

我的頻道

記者李姿瑩、編譯盧思綸／綜合報導
霍諾德成功站上101避雷針塔頂，振臂歡呼。(記者余承翰／攝影)
霍諾德成功站上101避雷針塔頂，振臂歡呼。(記者余承翰／攝影)

美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德(Alex Honnold)25日成功挑戰徒手攀爬台北101，從上午9時11分出發，共花91分鐘30秒，完成歷史性創舉。

霍諾德為了Netflix「赤手獨攀台北101：直播」，赤手空拳從台北市信義路、松智路口開爬。數千民眾為了爭睹他完成「不可能的任務」，將街道擠得水洩不通，人潮比起跨年有過之而無不及。101內部上班的民眾也各出奇招為他加油。

國際媒體解析，攀岩與攀登大樓關鍵差別在「重複」與「陡峭」。摩天樓面通常更垂直，考驗的是耐力與肌肉疲勞累積。台北101最硬的關卡，正是中段64層、八個外挑段落組成的「竹節」區域。

但霍諾德全程遊刃有餘，無論是傾斜的竹節外牆還是外突的如意祥雲、龍紋都逐一攻克，中途還停下來跟轉播區連線、向民眾揮手，甚至調整耳機音樂。愛妻桑妮在中途隔著玻璃為他打氣，在民眾歡呼聲中，霍諾德順利摸到101的避雷針，站在樓頂自拍、與妻子擁吻，還和雙胞胎女兒連線報喜。他在樓頂俯瞰台北市，難掩興奮對著鏡頭說：「一切都太美好了！」

曾在2004年以安全繩索登頂101的「法國蜘蛛人」亞倫羅伯特25日也到場觀察，並在霍諾德登頂後獻上祝福，還幽默自嘲當年他爬了4小時。

羅伯特在CNN訪問中分析，霍諾德在攀越外牆龍形裝飾時，刻意選擇較平坦的垂直面向上推進，避開彎曲幅度最大、坡度最陡的外側曲面，降低難度與風險。

霍諾德比預計時間2小時提前完成攀登任務，午間在桑妮的陪同下，與節目監製詹姆士、攀岩專家好友艾蜜莉一起受訪，霍諾德直言，對他而言攀爬101最大的挑戰是「保持冷靜」，盛讚在樓頂俯瞰台北市的風景實在太不可思議。

霍諾德提到，他想為自己找到訓練的動力，才會想要挑戰更高處。桑妮全程給予霍諾德極大的支持與包容，她不諱言外界也許對徒手攀岩會有一些誤解和誤會，「但其實他的心情是如童心般充滿玩樂」。她和霍諾德同樣都充滿幽默感。

霍諾德提到，婚後把更多時間留給家人，對活動邀約精挑細選，「我對攀岩熱情不減，只是執行時要更謹慎」。他說，徒手攀爬101這類高難度挑戰需天時地利人和才能完成，不能一廂情願太過執著。

