霍諾德攀101圓夢 高喊：「敢嘗試結果會不同」

編譯中心／綜合報導

自由攀登好手霍諾德25日完成赤手獨攀台北101，現場擠滿數千名圍觀民眾。霍諾德表示，每個人看完之後的感受都不同，「但我希望有人可以體會到，只要肯嘗試，結果或許會不同。」

中央社報導，霍諾德在活動結束後的記者會上表示，「很多人都在問我這次動機是什麼，我只想說，人生有不同的目標、不同的挑戰，就能找到動機，繼續訓練自己，這座高塔非常漂亮、非常高聳，對我而言就是最棒的挑戰。」

霍諾德說：「這次攀登台北101，算是完成兒時夢想，這個感覺非常不可思議。」

霍諾德表示，「這一路上花了很多時間，在充滿危險的環境中前進，必須保持冷靜，現場及觀看直播的人情緒相對緊繃。而爬得愈高其實愈放鬆，很感謝所有祝福的人，也很享受這段經歷。」

霍諾德成功攻頂台北101時，腦中第一個閃過的念頭是，在這個位置看台北市的風景很不可思議，「我喜歡新的、不同的、有挑戰性的事物，像台北101這樣的建築，你從城市任何角落抬頭看，都會覺得這棟建築太不可思議了」。

當主持人問到，前幾天的練習與今天實際攀爬哪一個比較困難時，霍諾德笑說：「今天確實壓力比較大一點，加上又有這麼多群眾關心，但實質上沒有什麼不同，我很開心拿出最佳的表現完成這次攀登。」

霍諾德強調，「從上次拍攝紀錄片之後，我就知道，每個人對於同樣一件事的感受都會不同；就像這次看我爬完台北101一樣，我希望有人會感受到，只要願意努力嘗試，都有可能產生不一樣的結果。」

談到接下來的目標，霍諾德並沒有透露太多，僅提到：「我會在飛機上好好休息，回家享受一下家庭時光，然後慎選接下來的提案，找出可以持續維持訓練熱情的目標。」 

台北101

