爬台北101到一半呼吸急促 霍諾德解答過程中最大挑戰

爬台北101到一半呼吸急促 霍諾德解答過程中最大挑戰

記者李姿瑩、許晉榮／台北25日電
霍諾德帶著愛妻桑妮一起出席記者會。（記者李姿瑩／攝影）
霍諾德帶著愛妻桑妮一起出席記者會。（記者李姿瑩／攝影）

美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今天成功挑戰徒手攀爬台北101，引發全網高度關注。過程中，他一路向上突破體能極限，但行進至約60樓高度時，似乎出現呼吸急促狀況，現場氣氛也隨之緊繃。

為替霍諾德注入力量，製作團隊特別安排他的妻子桑妮在第60樓現身，透過落地窗隔空為他加油。這一幕不僅成為全場焦點，也讓這次挑戰格外具有情感張力。

桑妮稍早接受媒體訪問時，被形容為「此刻台灣第二勇敢的人」。她坦言站在高樓觀看丈夫攀爬，心情既複雜又緊張，「我還好，我努力讓自己保持呼吸，試著冷靜下來」。儘管臉上帶著微笑，但神情仍難掩對丈夫安危的擔憂。

因為登上台北101比預計時間提前結束，霍諾德12時現身記者會，帶著愛妻桑妮，與製作人一起為媒體解答這場世紀壯舉。

霍諾德表示，完成夢想非常開心、驚奇，沒想到過去的夢想今天終於美夢成真，「對我來說更像是攀岩，攀一座巨大的岩石，雖然昨天因雨延期，但天氣不是太大的問題」。

霍諾德直言，對他而言最大挑戰是「保持冷靜」。「一開始比較緊張，但後來越來越放鬆、冷靜。後來看到地面上很多人為我加油，讓體驗變得更歡樂，享受這種懸疑感。讓我更加興奮」。

霍諾德的好友則說：「心情像是坐雲霄飛車，但是看到他臉上帶著笑容，我們就知道他很享受。」對於創下全新紀錄，執行製作人透露去年三月就來台勘查地形，他坦言能夠將壯舉全球放送，攝影師功不可沒，集眾人之力才完成世界紀錄。

製作人也提到，霍諾德在攀爬時也要注意攝影師的動態，不能失手掉落東西，加上轉播人員，絕對是世界級的團隊合作才能完成。大家最後看到霍諾德和桑妮擁抱，都流下了感動的淚水。

霍諾德分享，攀爬時決定風景很棒、天氣很好，當然要提醒自己小心不要掉下去，這也是是一個很棒欣賞台北的方式。至於為何不停向高塔挑戰，霍諾德解答：「我希望找到動機繼續訓練自我，所以這是一個很棒的刺激方式。」

