北捷擬「禁用行動電源」反彈聲浪大 新北、中捷、高捷不跟進

台北捷運23日公布，日後加強宣導進站不要使用行動電源，若自燃等意外釀成列車停駛等狀況，會依情況求償。(記者潘俊宏／攝影)

台北捷運公司昨宣布，將加嚴宣導進站「請勿使用」行動電源 ，若因自燃等意外釀成列車停駛等損失將求償，情節嚴重將依公共危險罪嫌等移送法辦。機場捷運有類似規定，高捷還須研議，但新北捷、中捷皆不考慮跟進。交通部表示，已開會研討旅客搭公共運具攜帶行動電源應注意事項，正作業中。

據了解，原本北捷預告要訂新規範，傳出將禁用行動電源。但消息傳出後，各方反應不佳，有媒體報導「北捷將禁用行動電源」，網路掀起一片罵聲，甚至波及市長蔣萬安。民眾黨市議員陳宥丞也質疑「宣導禁用行動電源」政策立意良善，但如何執行才是關鍵。

北捷安全衛生處長林榮輝表示，北捷近三年來有5起行動電源自燃起火案，今年1月16日晚間板南線列車有行動電源冒煙，旅客即時用滅火器噴灑，但當下旅客恐慌、列車延誤，影響450名旅客轉乘列車。

北捷為此率先台鐵 、高鐵 等軌道系統公布行動電源注意事項，包括捷運系統內「請勿使用」行動電源。林榮輝說，目前大眾運輸僅航空公司明確禁止使用，軌道部分國內外都無明確規範。北捷公告後，會以站內廣播、同仁巡視方式勸導，並設滅火設備。

林榮輝說，不管有無使用行動電源，若保管不慎引起火勢等公共危險時，將依法究責、求償。去年10月日本大阪列車上乘客行動電源起火案，兩名旅客受傷；若類似狀況發生在北捷，會要求賠償設備及營運損失。

有無法規支持開罰或禁止？林榮輝說，希望中央修大眾捷運法等法令；對北捷站內租借行動電源，也會加強宣導，進站就不要使用並妥善保管。

國內僅桃園捷運公司呼應北捷，但旅客須知中並無任何規範。桃捷表示，基於公共安全，請遊客勿於機場捷運車廂使用行動電源，若使用劣質或異常行動電源導致公共危險、影響行車或造成設備損壞，將依法追責。其他捷運公司暫不跟進。

新北捷總經理吳國濟說，旅客使用不當或設備異常導致火災、設備損壞或營運中斷，將依法求償實質損害。現階段包括環狀線、淡海捷運及安坑輕軌都不禁止旅客使用，但也希望交通部研議全國一致的規範。

台中捷運公司表示，目前未禁止在捷運系統使用行動電源，相關禁令可能會讓旅客把行動電源藏到隨身包內使用，反增起火風險；中捷會持續宣導使用合格行動電源，且不要放在背包或行李箱內使用。

高雄捷運公司表示，還要研議是否禁止進站後不用行動電源，目前利用跑馬燈及廣播向民眾提醒，隨身攜帶的行動電源如有過熱等異常現象，盡量不使用。

北市主任消保官林傳健指出，消保法明訂產品損害消費者、第三人時，業者須負連帶賠償責任；民法也規定賣方應擔保賣出的商品品質。因此，行動電源若因非可歸責於消費者的原因起火，導致消費者或第三人損害時，依法得請求電源業者負損害賠償責任。

過去高鐵、台鐵也發生過行動電源自燃意外，據台鐵統計，近兩年多共發生4起乘客行動電源自燃；高鐵去年則有兩起。台鐵、高鐵皆表示，乘客乘車時行動電源應放在視線範圍處，行動電源若不慎引起火警，須負相關法律責任，也會依損害程度向旅客求償，但未頒使用禁令。