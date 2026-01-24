霍諾德爬台北101 擁有冷靜大腦 對恐懼反應低於常人

我的頻道

記者陳穎／綜合報導
霍諾德21日選在雨天徒手攀爬台灣台北101大樓一小段，為正式攀爬做準備。 （中通社）
霍諾德21日選在雨天徒手攀爬台灣台北101大樓一小段，為正式攀爬做準備。 （中通社）

40歲的極限運動傳奇人物艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），在挑戰徒手攀登台北101之前，早已是全球攀岩界公認的指標性人物。他以「徒手攀登」聞名於世，長年在零防護狀態下征服世界級岩壁，被視為重新定義人類極限與風險控管的關鍵人物。

在攀岩運動中，徒手攀登被公認為最危險、也最接近生死邊界的形式，不使用任何繩索或安全裝備，一旦失誤便無退路。霍諾德之所以備受矚目，不僅因為膽識過人，更在於他對路線、動作、體能與風險的高度理性評估，使看似瘋狂的行為，建立在極度冷靜與縝密準備之上。

主演紀錄片奪奧斯卡

2017 年，霍諾德完成徒手攀登美國優勝美地國家公園「酋長岩」（El Capitan），全程近900公尺的岩壁攀爬，被譽為現代攀岩史上最偉大的壯舉之一，也讓徒手攀登從小眾極限運動正式進入主流視野。記錄該次攀登過程的電影「赤手登峰」(Free Solo)，更於2019年奪下奧斯卡最佳紀錄片，讓全球觀眾首次近距離理解徒手攀登背後的心理與風險。該片由夫妻檔導演華裔金國威（Jimmy Chin）與伊莉莎白·柴·瓦沙瑞莉（Elizabeth Chai Vasarhelyi）共同執導。

霍諾德的冷靜特質也引起科學界關注。研究顯示，他在面對高風險刺激時，大腦對恐懼的反應明顯低於常人。不過他本人多次強調，自己並非「不害怕」，而是透過長期訓練與風險管理，將恐懼轉化為可控因素。

此次將挑戰場景從天然岩壁延伸至台北101巨型人工建築，也再度引發外界關注。對霍諾德而言，這不僅是高度上的突破，更是一場關於環境差異、結構判斷與極限運動邊界的全新測試。作為徒手攀岩的象徵性人物，他的一舉一動，仍持續影響著全球極限運動的發展方向。

率70歲母登酋長岩

霍諾德的妻子桑妮(Sanni McCandless)也赴台灣替先生加油。她曾在戶外運動雜誌回憶兩人的相遇，透露當年參加霍諾德的新書簽書會時，完全不知道眼前的男子是攀岩界的巨星，只覺得對方幽默又可愛，甚至大膽留下寫有電話號碼的紙條。幾周後，兩人在一間擁擠的披薩店上展開第一次約會，才發現兩人的生活方式截然不同，霍諾德是個會住在露營車的人，她則住在城市公寓。

兩人於2020年，並育有2女。近年來，霍諾德在成家、成為父親後，依舊持續從事攀岩挑戰，但對於風險選擇更為謹慎。他也公開談及家庭對心理狀態的影響，坦言每一次攀登決策都變得更加慎重，重新詮釋極限運動員與責任之間的平衡。

霍諾德的母親迪爾德麗·沃洛尼克（Dierdre Wolownick）於60歲時開始攀岩，並成為攀登酋長岩的最年長女性。她於66歲時首次完成登頂，並在兒子的帶領下於70歲時再度成功攀登酋長岩，刷新自身所創下的紀錄。

