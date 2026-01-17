台灣舊蘇花公路「最美路段」廢線 3景點成絕響

舊蘇花和仁至大清水路段廢線解編，和仁臨海短隧道景點將走入歷史。（圖／公路邦協會常務理事邱正智提供）

台九丁線舊蘇花公路和仁至大清水路段緊鄰太平洋，壯觀海景被譽為「蘇花最美路段」，但前年0403強震後，土石鬆動災點多，頻繁落石阻斷交通。行政院近日公告廢線解編，還給大自然，沿線屏風岩等三個景點將走入歷史，其中包括清水斷崖局部區域，讓許多用路人大嘆可惜。廢線後，這路段目前只能走蘇花改仁水隧道。

行政院日前公告台九丁64.262公里到69.119公里路段解編廢線。長期研究公路的交通臉書社團「公路邦」說，和仁到大清水的臨海道，自1932年通車，路長近5公里，緊貼卡那岡斷崖及太平洋。廢線後，沿線將有3大景點成為絕響，包括可眺望和仁海灣的熱門打卡點太魯閣國家公園界碑；長約30公尺，手工開鑿沒有襯砌，且是蘇花路廊唯11座日據時代使用至今的和仁臨海短隧道；以及卡那岡斷崖路段的知名景點屏風岩。

公路局東區養護工程分局長林文雄表示，該路段目前觀測臨太平洋邊坡有6個蝕溝，其中5個更超過1000公尺，還有1個路基缺口已到太平洋，工程費至少台幣25億元（約7900萬美元），甚至可能超過，因此決定提報廢路。

南澳工務段長劉錦龍說，前年0403地震 後，該路段土石鬆動大量落石，清坍後每遇大雨、颱風仍持續崩塌，且愈來愈嚴重，即使投入大量經費養護仍難確保安全，廢線後，即歸還大自然，日後不會再啟用，未來蘇花安計畫完成後，會有另一條路線從和仁通往崇德。

秀林鄉和平村長董蓮怡表示，舊蘇花臨海路段是早年通往花蓮重要道路，村民南下就醫、接送孩子都走這條路，美景連當地人都看不膩，不過危險性確實高。自從蘇花改通車後，村民已很少路過，但仁水隧道養護檢修封路時，需要替代道路，希望公路單位提早通知。

不過，也有不少用路人回想與這段臨海道路的美麗相遇，嘆息「以後只能用設定年分的街景地圖來回憶了」。在地旅遊業者憂心，交通是否順暢攸關觀光 ，這段路的廢線正是縮影，恐讓遊客又開始思考花蓮的交通安全及穩定性。

秀林張姓鄉民分享，大學畢業後回鄉工作，當時蘇花改還沒通車，北上只能走舊蘇花，父親安排「蘇花路考」，開上和仁至大清水這段，還得注意上方落石，即便蘇花改通車後早已改線走仁水隧道，但進蘇花公路還是不自覺繃緊神經。

張姓旅遊業者說，「蘇花最美路段」的廢線正是縮影，會讓遊客再次思考，來花蓮到底安不安全。花蓮觀光協會理事長陳義豐也認為，蘇花局部廢線反映出旅遊交通安全的大問題，大家希望夠有一條安全的路。