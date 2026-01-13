考試院稱法令生效要執行 但停砍公教年金需半年 被批太久

考試院秘書長劉建忻（右起）、銓敘部長施能傑、行政院人事行政總處副人事長張秋元12日列席立法院司法及法制委員會備詢。(記者蘇健忠／攝影)

立法院去年底三讀通過停砍公教年金相關法案，銓敘部指出，需重新審定近18萬名已退休公務員的所得替代率，調整作業系統約需半年。但國民黨 立委翁曉玲、吳宗憲質疑半年時間拖太久，要求銓敘部每月提交進度報告。

雖然考試院已針對法案聲請釋憲，但考試院秘書長劉建忻表示，法令既已生效上路，還是要依法執行，審定工作就是執行的第一步，未來將依釋憲結果處理。對於在野立委質疑重新審定時間過久，劉表示，審定工作本身就是執行法令的第一步，這需要時間，不能出錯，也不能讓同仁過勞，不能操之過急，倉促上路。

吳宗憲表示，行政院長卓榮泰 應該來聽考試院在講什麼；因為，卓榮泰創了一個全世界民主國家沒幹過的事，三讀通過的法律可以自認違憲，所以不執行。

立法院司法及法制委員會昨邀劉建忻、銓敘部長施能傑等人專題報告「警消公教退休金 改革法案之具體執行措施」。

銓敘部報告指出，在完成重新審定前，暫先依原規定發給退休金，待系統修正完成，即依規定辦理。此外，立法院去年三讀修正「警察人事條例」部分條文，規定警消海巡等退休所得替代率最高80%，現已完成3萬7790人案件審定，且已全數郵寄給處分相對人。

國民黨立委王鴻薇質疑，考試院、行政院為公教退撫法案雙管齊下聲請釋憲，是對退休公教的強大追殺。劉建忻表示，因兩案的主管機關不同，且這樣的修法使退撫基金提前4年用罄，對公務員是很大風險。

王鴻薇追問，憲法法庭若半年內未作出違憲判定，能否在今年7月1日正式上路？劉建忻表示，會按照時間執行，預估大概6個月。