我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普要打伊朗了？五角大廈「披薩指數」飆升 警戒等級曝光

供過於求 鳳凰城逾半待租房至少1個月免租金

台股站上3萬點國安基金退場 護盤279天創紀錄

記者朱漢崙／台北13日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
國安基金12日開會決議退場，結束279天史上最長護盤任務。台股12日續走高，以上漲278點、3萬0567點作收，改寫收盤次高紀錄。(記者許正宏／攝影)
國安基金12日開會決議退場，結束279天史上最長護盤任務。台股12日續走高，以上漲278點、3萬0567點作收，改寫收盤次高紀錄。(記者許正宏／攝影)

台股大盤在開年後站上3萬點，且指數屢創新高，國安基金管理委員會議昨天舉行例會，考量自去年4月9日護盤至今已發揮穩定市場及激勵投資信心成效，與會委員以共識決拍板退場，結束為期279天的史上最長護盤紀錄。

外界關切國安基金退場對台股的影響，據了解，國安基金內部已經有退場原則，除了不會賣得太急，例如絕不會壓盤之外，也會隨時注意股市價、量的變動，同時「賣紅不賣黑」，也就是台股下跌時不會賣股。

與會人士透露，昨天的例會由國安基金管理委員會主委、行政院副院長鄭麗君主持，會中很快就達成國安基金退場的決定。

儘管當初護盤的原因，也就是台美關稅談判結果尚未底定，但包括國內的經濟成長率、出口增幅以及台股走勢等指標都展現強勁動能；一名委員指出，「國安基金的功能並非因應美台關稅」，因此決議退場，若真有必要可隨時開會討論是否再啟動護盤。

至於對等關稅仍對股市的潛在影響，與會人士指出，委員認為這9個月來談判一直在進行，且相較於一開始無法掌握很多變數，現在處於「風險可控」的狀態，更重要的是基本面的表現，包括主計總處調高去年的經濟成長率預測至7.37%，今年也有機會超過4%，且股市屢創新高顯示投資人信心恢復，因此決定退場。

根據國安基金昨天公告的去年第四季財報，截至去年12月底總共投入了122.5億元(台幣，下同)護盤台股，其中第二季投入77億餘元、第三季加碼約45.5億元，儘管第四季未再進場，但帳面上的未實現利益則隨著台股屢創新高而水漲船高，較第三季增加27.83億元，加上獲配的現金股利1.95億，帳上獲利共65.31億元，截至12月底的持股總市值為186.9億元，帳面未實現的獲利還包括應收股利4092萬元，整體投資報酬率約53%。

美國總統川普去年4月初宣布開徵對等關稅，全球股市暴跌，台股4月7日、8日大跌逾2800點，國安基金開會決定第9度進場護盤。統計國安基金護盤期間，台股大盤指數大漲1萬2107點。

而台股昨天在內資力挺下，盤中再創3萬0681點的新高，終場指數上漲278點、收3萬0567點，改寫歷史收盤次高。法人指出，「內資太猛」，短期內多頭趨勢不會改變。

台股 關稅 川普

上一則

師法東京…蔣萬安打造台北無菸城 今年推動路邊禁菸

下一則

新聞評論／從吳音寧到陳右欣 賴政府把台肥當大肥肉

延伸閱讀

美對中關稅恐加25% 川普賞伊朗貿易連坐關稅 6國中招

美對中關稅恐加25% 川普賞伊朗貿易連坐關稅 6國中招
川普：若最高法院判關稅政策違法「美國將完蛋」

川普：若最高法院判關稅政策違法「美國將完蛋」
川普施壓伊朗再升級 對與伊往來國家課25%關稅 川習休戰承諾受考驗

川普施壓伊朗再升級 對與伊往來國家課25%關稅 川習休戰承諾受考驗
美對台關稅15% 台積電至少再建5廠…為何談了這麼久？

美對台關稅15% 台積電至少再建5廠…為何談了這麼久？

熱門新聞

台中市謝姓女子朝李姓男友潑灑汽油，再點火燒死他，判14年徒刑定讞。(圖／本報記者翻攝)

台男撞死工程師後 交保期間遭女友活活燒死…「皮黏椅子上」

2025-12-26 00:00
（中央社）

陸媒稱小紅書在台遭禁逾月熱度不減 實際情況是…

2026-01-11 09:13
一名單親母親去年帶著3歲兒子返回彰化老家，但因兒子沒有台灣國籍，只用3個月觀光免簽入境，由於目前她還在跟前夫打親子關係不存在訴訟，眼看1月16日簽證又到期了，擔心若再次出境會回不了台灣，而向民代陳情；示意圖，非新聞當事人。(圖／123RF)

留美單親媽攜兒返台 3歲童成「人球」 1原因辦戶籍卡關

2026-01-10 01:30
松山警方查獲取款車手，查扣手機、假勞動契約、2000元台幣等證物。(記者翁至成／翻攝)

台女遭騙投資虛擬幣 兩個月噴掉上千萬

2026-01-08 21:48
中國國台辦發言人陳斌華說，若台獨觸碰紅線，中國必將採取斷然措施，予以迎頭痛擊。（記者陳政錄／攝影）

台輿論憂中國仿效美國逮捕賴清德？國台辦回應了

2026-01-07 01:42
示意圖。(圖／123RF)

留學單親媽攜幼兒回台定居 愛子恐成「人球」急哭

2026-01-09 14:16

超人氣

更多 >
明州女遭ICE擊斃 起底是「反執法哨兵」如影隨形監視幹員

明州女遭ICE擊斃 起底是「反執法哨兵」如影隨形監視幹員
川普若想開採格陵蘭豐富礦藏 最大阻礙不是丹麥

川普若想開採格陵蘭豐富礦藏 最大阻礙不是丹麥
「陽光帶」豪華公寓過剩 房租大優惠…這城市最誘人

「陽光帶」豪華公寓過剩 房租大優惠…這城市最誘人
星巴克店員給警察咖啡杯上 畫了一隻豬

星巴克店員給警察咖啡杯上 畫了一隻豬
Fed鮑爾遭美國刑事起訴收到傳票 「賣出美國」席捲全球市場

Fed鮑爾遭美國刑事起訴收到傳票 「賣出美國」席捲全球市場