台股站上3萬點國安基金退場 護盤279天創紀錄

國安基金12日開會決議退場，結束279天史上最長護盤任務。台股12日續走高，以上漲278點、3萬0567點作收，改寫收盤次高紀錄。(記者許正宏／攝影)

台股 大盤在開年後站上3萬點，且指數屢創新高，國安基金管理委員會議昨天舉行例會，考量自去年4月9日護盤至今已發揮穩定市場及激勵投資信心成效，與會委員以共識決拍板退場，結束為期279天的史上最長護盤紀錄。

外界關切國安基金退場對台股的影響，據了解，國安基金內部已經有退場原則，除了不會賣得太急，例如絕不會壓盤之外，也會隨時注意股市價、量的變動，同時「賣紅不賣黑」，也就是台股下跌時不會賣股。

與會人士透露，昨天的例會由國安基金管理委員會主委、行政院副院長鄭麗君主持，會中很快就達成國安基金退場的決定。

儘管當初護盤的原因，也就是台美關稅 談判結果尚未底定，但包括國內的經濟成長率、出口增幅以及台股走勢等指標都展現強勁動能；一名委員指出，「國安基金的功能並非因應美台關稅」，因此決議退場，若真有必要可隨時開會討論是否再啟動護盤。

至於對等關稅仍對股市的潛在影響，與會人士指出，委員認為這9個月來談判一直在進行，且相較於一開始無法掌握很多變數，現在處於「風險可控」的狀態，更重要的是基本面的表現，包括主計總處調高去年的經濟成長率預測至7.37%，今年也有機會超過4%，且股市屢創新高顯示投資人信心恢復，因此決定退場。

根據國安基金昨天公告的去年第四季財報，截至去年12月底總共投入了122.5億元(台幣，下同)護盤台股，其中第二季投入77億餘元、第三季加碼約45.5億元，儘管第四季未再進場，但帳面上的未實現利益則隨著台股屢創新高而水漲船高，較第三季增加27.83億元，加上獲配的現金股利1.95億，帳上獲利共65.31億元，截至12月底的持股總市值為186.9億元，帳面未實現的獲利還包括應收股利4092萬元，整體投資報酬率約53%。

美國總統川普 去年4月初宣布開徵對等關稅，全球股市暴跌，台股4月7日、8日大跌逾2800點，國安基金開會決定第9度進場護盤。統計國安基金護盤期間，台股大盤指數大漲1萬2107點。

而台股昨天在內資力挺下，盤中再創3萬0681點的新高，終場指數上漲278點、收3萬0567點，改寫歷史收盤次高。法人指出，「內資太猛」，短期內多頭趨勢不會改變。