台失事F-16墜海前2天才報修導航 斷續收到黑盒子訊號

快訊

記者程嘉文／台北13日電
F-16戰機在花蓮外海失聯，海巡署艦艇及勤務人員，持續於事故海域與岸際配合國軍及各搜救單位搜尋。(圖／海巡署提供)
F-16戰機在花蓮外海失聯，海巡署艦艇及勤務人員，持續於事故海域與岸際配合國軍及各搜救單位搜尋。(圖／海巡署提供)

空軍6700號F─16戰鬥機，6日晚間在花蓮外海失事，飛行員辛柏毅上尉至今尚未尋獲。國防部長顧立雄昨天在立院表示，曾經斷續收到失事戰機的黑盒子訊號，將在海象好轉後進一步進行定位。空軍也證實，6700號機的MMC（模組化任務電腦）並無故障紀錄，但曾經報修機上的導航系統，調查小組會將此列為重點方向之一。

此外，空軍在辛柏毅失事後，當晚宣布對F─16機隊進行「天安二號」特檢，除保留戰備警戒之外，暫停一切訓練飛行任務。昨天下午，空軍司令部發布新聞稿表示，特檢已經完成，F─16恢復執行訓練任務。花蓮基地第一班飛行任務，由聯隊長胡中華少將親自上陣，率領另外三架F─16升空。

空軍表示，特檢期間已完成裝備檢整，並對空勤、技勤人員分別實施學科、術科及模擬機訓練，確保各項裝備性能無虞。

顧立雄昨天在立院外交國防委員會表示，感謝海巡持續協助國軍投入搜尋，他也證實，確曾斷續收到失事戰機黑盒子在水下發出的訊號，將在海象好轉後派遣船隻出海進一步定位。

空軍官員指出，F─16飛官身上攜帶的無線電，以及彈射椅所附救生筏上的發報器，雖然在劇烈震動或落水後，就會自動開啟，但必須飄浮在海上才能維持發訊，從失事至今都未曾收到過。至於黑盒子發出的音響訊號，在3600公尺水深範圍以內，都可傳到水面。不過訊號的定位工作，需要有特殊裝備的船隻進行；且由於當地海域深度很大，打撈也會有相當困難。

立委徐巧芯質詢，辛柏毅在空中曾經報告MMC發生故障，以往6700號機有無發生同樣故障紀錄？空軍參謀長李慶然中將說，該機自去年出廠以來，並沒有MMC故障紀錄；但他也證實，該機在失事前兩天因EGI（全球定位與慣性導航系統）異常而報修，該系統異常可能影響導航與飛行判讀。李慶然強調，凡是可能影響導航判斷與飛行安全的系統，目前都列為後續事故調查的重點方向。

徐巧芯肯定空軍坦率說明狀況，表示事故後最重要的是有問題就找問題、有缺失就檢討，才能讓仍在執行任務的官兵更加安心，穩定部隊士氣。

徐巧芯 國防部

