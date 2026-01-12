我的頻道

黎智英等9被告12日「求情」 法院預留4天處理

上午捕下午賣 半月灣本季首批頭水螃蟹到港 首現華人船主

活摘器官侵台？全台去年器捐驟減3成 1.1萬人苦等移植

台灣新聞組／台北12日電
據統計，去年共4萬2750人簽署器官捐贈意願書，較前一年減少近4000人，且實際器捐個案不及300。(本報資料照片)

去年器捐簽署人數明顯下滑，且器捐個案下降幅度更大，創下近9年新低，2024年器捐案例366人，去年不及300人，少了近三成，專家分析，關鍵在於網路瘋傳對岸「活摘器官」魔手伸至台灣等不實議題，加上去年暖冬（猝死腦死個案變少）所致。

器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心董事長李明哲表示，去年6月宜蘭某醫院在1名病患在接上葉克膜、心跳尚未停止時，通知檢警法醫相驗，準備器官捐贈，但一名司法人士在不了解相關規定情況下，撰文批評，而某媒體以獨家新聞處理，引發「活摘器官」爭議，這讓器捐勸募遭受極大阻礙。

除了此案，台北榮總外科部主治醫師鍾孟軒表示，歌手TANK（呂建忠）去年公布自己於2024年在大陸完成「心臟與肝臟同期聯合移植手術」，加上中共昔日高層薄熙來之子薄瓜瓜來台迎親娶妻，以致羅東某醫院遭人惡意連結，遭指為中共「器官移植平台」一員。

原本再單純不過的器官勸募、捐贈等醫療行為，卻因染上政治色彩，國人對器官捐贈意願原本就不高，為此，更是雪上加霜。李明哲指出，去年4萬2750人簽署器捐，比前一年少近一成，顯示確有民眾受到「心跳停止後器捐」爭議事件影響，比前一年少了4000多人。

「器捐個案減少，也與暖冬有關。」國內腎臟肝臟移植權威鍾孟軒表示，捐贈器官來源主要為腦死患者大愛、家屬的捨得，而腦死原因可能是車禍受傷、腦中風、心肌梗塞等，但去年暖冬，天冷猝死的潛在捐贈者明顯變少，這也反映在器捐案例數量。

對於網路不實訊息，李明哲感到相當無奈，他說，衛福部於2017年開放「心跳停止後器捐」（Donation after Cardiac Death），符合條件的末期病人在撤除維生醫療、心跳停止觀察5分鐘後，由醫師宣告死亡，並執行器官捐贈。去年宜蘭某醫院之所爆出爭議，原因在於醫療、法律單位在「心臟停止死亡後器捐指引」的認知落差。

「台灣的法定程序要求嚴謹，絕不可能活摘器官。」李明哲強調，在意願確認、腦死判定（或心跳停止後觀察）、配對移植等階段，台灣均有嚴謹、透明的制度和行政流程，希望網友不要以訛傳訛，讓器捐更難推動。另建議，有器捐意願的民眾透過預立醫療決定，守護自己善終、善行，當病程不可逆時，由醫護團隊幫助家屬完成最後的遺願。

近年全台器官捐贈情形
