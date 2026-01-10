我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

貝克漢家族裂痕加劇 長子發函切割：只能透過律師聯絡

16歲曾引退 20歲華裔花滑明星劉美賢要征戰冬奧

華航年終+獎金「上看10個月」還擬平均調薪3%+2萬元

記者黃淑惠、邱馨儀／台北10日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
華航年終獎金初步協商出爐，年終獎金數字有望成為台灣航空業之冠。(圖／華航提供)
華航年終獎金初步協商出爐，年終獎金數字有望成為台灣航空業之冠。(圖／華航提供)

華航年終獎金登上航空業冠軍寶座。華航經營層9日與中華航空企業工會進行協商，年終獎金初步拍板，一定會比前一個年度好，也就是年終獎金再刷新紀錄；業界推估華航平均年終加計獎金可能突破10個月，相關細節仍靜待華航1月19日董事會同意才會正式公布。

工會也透露，雙方協商氣氛愉快；根據中華航空企業工會發給同仁的通知，年終獎金發放略高於去年、平均調薪3%，另再加發2萬元(台幣，下同，約630美元)，調薪依相關規定辦理。

由於華航2025年前三季的獲利數字已經創下新高紀錄，勞資雙方協商定調年終獎金必須要比去年好；根據前一年度的年終獎金是平均6.6基數另加計相關獎金，今年平均基數將大於6.6個月，推估加計獎金就會突破10個月。

華航集團在航空客、貨運雙好加持下，累計2025年前三季稅後純益達122.5億元，年增8%，每股盈餘1.81元同締新猷，使得即將要公布的年終獎金也出現想像空間。

法人四大理由看好華航2026年營運展望，首先，不管是IATA還是波音、空巴兩大重量級的飛機製造公司，對於市場的預測都偏向樂觀；其次，國內政策推出還假於民，連假出國旅客不斷攀升；第三，國際專家普遍認為2026年油價是走低的，預估每桶約在80美元區間波動；第四，華航的新機即將在2026年開始大量交機，新機加入為營運成長增添新柴火。

不只去年營收、獲利表現出色，2026年開春華航元月訂位再傳捷報，賞雪、滑雪需求浮現東北線超旺，日本、韓國線元月一位難求，2月寒假及過年期間機票售價更是大漲，以東京、首爾為例，熱門時段來回機票售價已經衝3萬元，跟淡月時間相比，漲幅達一倍。

華航 機票 油價

上一則

展望今年「兩岸關係高度不確定」 海基會盼對話

下一則

盧秀燕籲中央支持免費營養午餐 政院：地方自治事項

延伸閱讀

華航、長榮、星宇 今年迎緊密交機潮

華航、長榮、星宇 今年迎緊密交機潮
華航、長榮航年終獎金6個月起跳 星宇員工羨慕

華航、長榮航年終獎金6個月起跳 星宇員工羨慕
華航攜手米其林一星 T+T 推出當代亞洲風味高空饗宴

華航攜手米其林一星 T+T 推出當代亞洲風味高空饗宴
華航打造友善職場 空服員明年起可穿「黑色運動鞋」服務

華航打造友善職場 空服員明年起可穿「黑色運動鞋」服務

熱門新聞

台中市謝姓女子朝李姓男友潑灑汽油，再點火燒死他，判14年徒刑定讞。(圖／本報記者翻攝)

台男撞死工程師後 交保期間遭女友活活燒死…「皮黏椅子上」

2025-12-26 00:00
示意圖。(本報資料照片)

台董座外遇7年還產子 亡故後髮妻開雲端才發現

2026-01-01 16:41
中國國台辦發言人陳斌華說，若台獨觸碰紅線，中國必將採取斷然措施，予以迎頭痛擊。（記者陳政錄／攝影）

台輿論憂中國仿效美國逮捕賴清德？國台辦回應了

2026-01-07 01:42
高雄檢警查獲雨刷蔡政宜涉洗錢案，查扣勞力士名表。記者石秀華／攝影

台議員與妻涉洗錢225億台幣 高雄豪宅搜出85個名牌精品包

2025-12-29 14:35
示意圖。(圖／123RF)

留學單親媽攜幼兒回台定居 愛子恐成「人球」急哭

2026-01-09 14:16
資深媒體人陳文茜（左）積極抗癌，今天凌晨在臉書PO出她為好友胡志強、郝龍斌、邵曉玲彈奏鋼琴的影片，透露4人深摯友誼。圖／取自「文茜的世界周報 Sisy's World News」臉書粉專

「我活下來了」陳文茜曾被指半年壽命 為郝胡3摯友彈鋼琴

2026-01-03 09:29

超人氣

更多 >
男看羊圈監控發現妻出軌8年 砍情夫1家4口 後續太扎心

男看羊圈監控發現妻出軌8年 砍情夫1家4口 後續太扎心
Hoka這款跑鞋 穿上它日走2.5萬步也不累

Hoka這款跑鞋 穿上它日走2.5萬步也不累
這五款油電混合車 被評比電動車更保值

這五款油電混合車 被評比電動車更保值
矽谷工程師返台當歌手追夢 燒光800萬積蓄 回美重操舊業

矽谷工程師返台當歌手追夢 燒光800萬積蓄 回美重操舊業
成人女星大刀斬首夫 秘嫁亞裔繼子 後果慘了...

成人女星大刀斬首夫 秘嫁亞裔繼子 後果慘了...