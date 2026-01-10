台灣逾65歲長者達人口2成 正式邁入「超高齡社會」

我的頻道

台灣新聞組／綜合10日電
內政部統計顯示台灣正式邁入超高齡社會，65歲以上人口比率以台北市為最高，新竹縣最低。(記者潘俊宏／攝影)
內政部統計顯示台灣正式邁入超高齡社會，65歲以上人口比率以台北市為最高，新竹縣最低。(記者潘俊宏／攝影)

內政部昨公布2025年12月戶口統計資料，台灣2025年65歲以上人口數達467萬3155人，占20.06%，正式邁入「超高齡社會」。此外，內政部統計，全台人口數為2329萬9132人，比2024年同期減少10萬1088人，連兩年人口負成長；且新生兒數10萬7812人，連10年下降，也創下新低。

根據世界衛生組織定義，65歲以上老年人口占總人口比率達到7%時，稱為「高齡化社會」、達到14%是「高齡社會」、若達20%則稱為「超高齡社會」。

台灣持續面臨高齡化、少子女化危機。內政部昨公布2025年12月戶口統計資料，人口數為2329萬9132人，比2024年同期減少10萬1088人，連兩年人口負成長。

據統計，0至14歲人口數為268萬1890人，占總人口比率11.51%；15至64歲人口數為1594萬4087人，占68.43%；65歲以上人口數為467萬3155人，占20.06%。

若以此數據計算，1名65歲以上長者，需由3.4名工作人口撫養；每位零到14歲的孩子，約需要6名工作年齡人口撫養。以縣市別分析，65歲以上人口比率最高為台北市24.18%，最低為新竹縣15.08%。

不只老齡人口增加，去年新生兒數更創10年新低。台灣新生兒數自2016年起下降至20萬8440人；2017年跌破20萬，僅剩19萬3844人，其後逐年遞減，去年僅有10萬7812人，與前年相比，下滑比率達18%，創歷史新低。

關渡醫院院長陳亮恭說，全球多數國家的高齡化發生在鄉村，台北卻出現都會區高齡人口集中的罕見現象，如今面臨「人宅雙老」困境，光靠長照絕對不夠；而新生兒數驟降關鍵在結婚對數下滑，與其投入生育補助，不如提高結婚誘因，借鏡南韓的低價宅等制度降低婚後壓力，才有機會扭轉人口結構。

衛福部長石崇良表示，醫療照顧體系須全面調整，將從健康促進、分散式照顧、健康導向健保給付及科技應用四方向，回應高齡人口快速增加與勞動力下滑的雙重挑戰。

台大社會學系退休教授薛承泰指出，政府將面臨三大挑戰，年金制度、長照與醫療負荷，及高齡者居住環境，若政策調整腳步持續落後，人口老化衝擊恐將層層擴大。

薛承泰說，年金制度源自一百多年前，當時制度設計未曾預期人類壽命將大幅延長，現多討論「每月可領多久」，實際問題是「會領多久」。如今，多數民眾退休後領取年金長達20年以上，年金制度立即受到衝擊，急需重新檢討。

第二項挑戰，長照與醫療照顧體系的沉重負擔。薛承泰說，台灣目前不健康餘命約7年多，表現已接近北歐國家水準，未來關鍵在縮短不健康餘命，才能減輕家庭、照顧者與公共財政的壓力。

第三是高齡者的居住環境。薛承泰指出，全台約1/3住宅屋齡超過40年，而3戶之中，就有1戶居住著長者，老舊公寓安全風險極高，都更卻因違建等問題，進度遠追不上房屋老化速度，換屋實務上困難重重，與其等待全面都更，不如先優化社區安全。

長照3.0主軸放在「醫養合一」，實際運作仍高度倚賴家庭。中華民國家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧說，照顧體系已難再單靠家庭支撐，如今同住家庭成員，往往是年邁的配偶或高齡子女。未來由家人提供全時照顧的比率勢必下降，制度須轉向「共融照顧圈」與「社區共生」，以共享與互助模式滿足照顧需求。

台灣正式邁入超高齡社會，每5人就有1人是65歲以上長者；同時，台灣的新生兒人數也...
台灣正式邁入超高齡社會，每5人就有1人是65歲以上長者；同時，台灣的新生兒人數也寫下史上新低的紀錄，去年新生兒人數僅有10萬7812人。(記者潘俊宏／攝影)

