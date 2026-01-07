無照廠商幫醫生動刀？台中榮總醫護氣炸揭內幕：疑內鬥被惡意抹黑

我的頻道

記者趙容萱／台中即時報導
台中榮總被爆放任無照醫療器材廠商執行手術，中榮副院長李政鴻（中）7日接受媒體聯訪說明，已成立專案小組釐清真相。(中央社)
台中榮總被爆放任無照醫療器材廠商執行手術，中榮副院長李政鴻（中）7日接受媒體聯訪說明，已成立專案小組釐清真相。(中央社)

有媒體報導，台中榮總3名醫師遭爆放任無照醫材廠商進開刀房執刀手術，自己一旁納涼觀看，時間超過3年，還有擷取手術室照片佐證。對此，有知情的台中榮總醫護指，這明明是廠商在協助醫師排除器械故障」，卻被抹黑，「有夠扯！」並懷疑此事與神外大主任將在本月退休出現內鬥有關。

CTWANT報導，台中榮總有3名醫師遭爆料竟放任無醫護人員執照的醫材廠商進入手術房內，甚至直接手術執刀，醫師則在一旁插手納涼，「觀看」廠商進行內視鏡手術，讓無照廠商執刀至少3年以上。

台中榮總7日下午發布二點聲明表示，一、台中榮總明文規定嚴禁任何非醫療人員從事醫療行為。二、有關媒體報導，本院已成立專案小組，釐清真相，並配合台中市衛生局現場稽查，依法辦理。

醫護說明，台中榮總手術室的現況，廠商會在新的醫療器械及醫材上線手術時，在旁待命，一旦器械及醫材故障時，例如機器手臂卡住或顯微鏡出問題等，才會刷手，透過調整器械及醫材等方式來排除障礙、修復故障，這在手術室也不少見。

醫護認為，爆料者卻在手術室偷錄影片，擷取片段影像抹黑成廠商代刀，但從部分畫面更可見醫師都在旁刷手等待修復，準備接著手術，哪裡來的納涼？手術一定是醫師執行，且手術室那麼多人，主刀醫師怎麼可能讓廠商執刀？手術開壞了誰能負責，爆料明顯不合理。

也有不具名的中部神經外科醫師說，主刀醫師是要負全責，若有醫療上有所失誤是要吃上官司，也攸關名譽，不可能會放任廠商代刀。由於廠商在病患手術時，一旦儀器或器械使用出現問題時就要協助排除故障，或探頭觀察提供意見，若僅從擷取的爆料的照片，恐有「借位」等問題，難以判定，必須要由調查人員根據現場影片釐清。

另外一名神經外科醫師說，很多開脊椎的新儀器都很精密、先進，因此廠商都會在手術室內等待，一旦發生障礙可以立即排除，比較像電腦技術人員。至於代刀，要負刑事責任，連醫院都有事，所以廠商不會代刀，醫院也不允許有這種事情發生。

台中榮總遭爆有3名醫師放任無照的醫材廠商代刀，對此，台中榮總在今天下午發布二點聲...
台中榮總遭爆有3名醫師放任無照的醫材廠商代刀，對此，台中榮總在今天下午發布二點聲明。(台中榮總提供)

