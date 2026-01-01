1蟑螂掀食安風暴 台老店危機處理「蟑螂送分析品種」

飄香超過70年嘉義人氣排隊名店「林聰明沙鍋魚頭」近年頻頻開設分店。(記者黃仲明／攝影)

傳承三代、飄香超過70年嘉義人氣排隊名店「林聰明沙鍋魚頭」，去年底首度陷入外帶餐點見蟑螂的食安風暴。第三代接班人、執行長林佳慧第一時間出面致歉，率團隊啟動最高規格危機控管。除延長發生爭議的光華路分店自主停業時間，並直接採取無限期停業外，同步全面檢視門市環境、作業流程與人員管理制度，展現不迴避、不粉飾處理態度。

不僅如此，中正路總店也自上月24日至28日停業5天，全面清消與改善工程，並委託外部專業消毒公司完整稽核，產出超過20頁的食安檢討報告，內容鉅細靡遺，甚至連蟑螂的種類、來源分析都對外公開。高度透明的處理方式，讓不少網友直呼「前所未見」，更有人笑稱「第一次看到業者把蟑螂送去分析品種」。

這樣的作法不但未引發反彈，反而獲得大量網友肯定，紛紛盛讚是「今年最佳公關處理範本」、「教科書等級的危機應對」。不少消費者也表達關心，擔心老店是否因此一蹶不振，顯示品牌在在地人心中的分量。身為食品從業人員、也是從小吃著這碗沙鍋魚頭長大的嘉義人，有網友留言表示，看到林聰明沙鍋魚頭誠實面對問題、主動揭露細節，感到格外敬佩，認為這正是老字號最難得的價值。

林佳慧也在事後發文總結這次事件，坦言面對指正，選擇誠實看見不足，並強調「每一個提醒，都是因為在乎」。她指出，即便已通過嘉義市衛生局的督導檢查，團隊仍決定把標準再往上拉，因為老店最珍貴的不是名氣，而是顧客願意再次走進店裡的信任。

總店重新開業，店內湧入滿滿人潮，熟悉的排隊景象再現，讓林佳慧與團隊相當感動。她表示，未來將以更高規格自我要求，把這次危機視為重新檢視體質、深化食安管理的重要契機，讓這沙鍋魚頭，繼續成為嘉義人引以為傲的味道。