每天用木板一片片封門…金門200年中藥房 「打烊秀」吸人潮

記者蔡家蓁／金門27日電
位於金城後浦老街的「存德中藥房」以胡椒粉、滷包等中藥材廣受在地與觀光客喜愛，不少遊客都會專程來此採購胡椒粉當作伴手禮。(記者蔡家蓁／攝影)
位於金城後浦老街的「存德中藥房」以胡椒粉、滷包等中藥材廣受在地與觀光客喜愛，不少遊客都會專程來此採購胡椒粉當作伴手禮。(記者蔡家蓁／攝影)

位於金城後浦老街的「存德中藥房」以胡椒粉、滷包等中藥材廣受在地與觀光客喜愛，更因每晚上演的「打烊秀」聞名全台。隨著夜色降臨，店家以一片片老木板封起門面、取代現代鐵捲門的關店方式，彷彿穿越回到百年前的金門老街，成為遊客不可錯過的文化景觀。

存德中藥房董事長、第五代傳人顏及人表示，店鋪創立於清道光13年（1832年），至今已近200年歷史，店面沿用創店留下的「可拆式木板門」已屬罕見，他笑說拆門、裝門早已成例行公事，每天早上9點開門、晚間21點打烊，關門通常3至5分鐘，若遇到遊客體驗及講解流程，則延長至10分鐘以上。

存德中藥房也曾是金門重要的民信局，顏及人說，1949年以前，郵政與金融體系尚未健全，當時許多赴南洋打拚的金門人透過民信局匯錢返家，因藥房需往南洋進口香料順勢承擔僑匯角色，成當時匯款量最大的業者之一，隨時代演變，僑匯業務停止，但中藥銷售與香料研磨技藝仍代代相傳。

如今每晚9點店門口總聚集兩岸遊客，只為親眼目睹「古味十足的關店儀式」。木板門上還開了一個僅巴掌大的迷你「小門」。顏及人透露，早年治安不佳，若深夜有人急病求診，便透過這個小門把脈、配藥，展現過去金門醫療匱乏年代的真實生活痕跡。

一名廈門遊客表示，在大陸已難得一見如此原始的關店，希望店家能讓傳統延續下去。

