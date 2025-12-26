台鐵漲價後營收增...準點未達標、意外仍頻傳

台鐵公司化即將屆滿兩年，儘管民眾僅對票價調漲「很有感」，準點率卻仍有待提升。（記者黃義書／攝影）

台鐵 公司化即將屆滿兩年，除調漲票價外，其他像是不當停車、列車誤點情況，卻更為人詬病。其中準點率部分，今年1至10月準點率為94.24%，距離目標還差3.26%；調車事故逾20起，甚至還發生調車員遭撞致死意外。

交通部鐵道局強調，近來監理台鐵公司，發現事故大多屬於人為操作不當或疏失，以及養護檢修未落實，台鐵公司仍須持續加強人員訓練、規章程序檢討修訂，以及落實現場人員安全意識等工作。

凍漲卅年的台鐵票價，已於今年6月23日調漲，票價平均調漲26.8%，新票價台北至新左營最高為975元。如今台鐵公司化將滿兩年，統計今年1至10月，客運量達2億151萬人，客運收入為165億1565萬5508元(台幣，下同，約5.2億美元)，較上年同期增加15.47%。

台鐵營運處長陳榮彬預估，票價調漲後，預估客運收入一年將增加47.15億元，盈餘2.87億元；貨運部分，預估收入將增加7.58億元，盈餘4.5億元。客貨運兩者合計，一年將增加收入54.73億元，盈餘約7.38億元。

台鐵副總經理劉雙火指出，明年現金流轉正後，公司可正向營運，但會計帳仍會負54.46億元，這部分需靠附業經營及資產開發，預計2028年可轉虧為盈；另根據立法院規定，票價兩年要檢討一次，最快2027年年中，會再視營運成本，評估是否再調漲。

台鐵票價調漲後，客運收入增加，台鐵仍頻傳誤點、行車異常事件、調車事故、停車不當等情況。根據台鐵統計，今年截至9月，光是重大行車事故就有兩件、一般行車事故28件，行車異常則有629件。

其中以調車事故為例，今年至少發生超過20起。12月5日，更發生花蓮運務段一名36歲顏姓調車工在花蓮站卸料場區執行調車勤務時，遭貨物列車撞擊，手臂遭輾壓大量出血，送醫不治。

準點率方面，根據台鐵公司統計，去年受到地震 、颱風等天災影響，準點率僅93.14%，今年1至1月準點率雖然稍微提升至94.24%，距離97.5%的目標還差3.26%。

台鐵公司總經理馮輝昇表示，調車員遭撞致死事件，調查報告本月底將出爐；為提高員工的安全性，已要求所有調車作業時，採「車動、人不動」作法，避免在車上移動，另也重新檢討調車場整體場域，避免調車作業事故再發生。

成大交通管理科學系教授鄭永祥表示，台鐵在公司化過程中流失很多有經驗的人，而新進員工需要一定時間受訓，以培養相關能力。

鄭永祥說，鑑於近期很多事故多人為造成，人力問題更加凸顯，包含人力不足、人員訓練不夠、待遇不佳，新進員工錄取後又跑到待遇更好的國營事業，台鐵應改善人力不足、人員訓練及增加福利等作為。