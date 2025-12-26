我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄亥俄老翁扮聖誕老人超速遭警攔停 網友笑：趕著送禮

台立院對賴清德彈劾案 確定明年5月19日投票

台鐵漲價後營收增...準點未達標、意外仍頻傳

記者胡瑞玲、邱瓊玉／台北26日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
台鐵公司化即將屆滿兩年，儘管民眾僅對票價調漲「很有感」，準點率卻仍有待提升。（記者黃義書／攝影）
台鐵公司化即將屆滿兩年，儘管民眾僅對票價調漲「很有感」，準點率卻仍有待提升。（記者黃義書／攝影）

台鐵公司化即將屆滿兩年，除調漲票價外，其他像是不當停車、列車誤點情況，卻更為人詬病。其中準點率部分，今年1至10月準點率為94.24%，距離目標還差3.26%；調車事故逾20起，甚至還發生調車員遭撞致死意外。

交通部鐵道局強調，近來監理台鐵公司，發現事故大多屬於人為操作不當或疏失，以及養護檢修未落實，台鐵公司仍須持續加強人員訓練、規章程序檢討修訂，以及落實現場人員安全意識等工作。

凍漲卅年的台鐵票價，已於今年6月23日調漲，票價平均調漲26.8%，新票價台北至新左營最高為975元。如今台鐵公司化將滿兩年，統計今年1至10月，客運量達2億151萬人，客運收入為165億1565萬5508元(台幣，下同，約5.2億美元)，較上年同期增加15.47%。

台鐵營運處長陳榮彬預估，票價調漲後，預估客運收入一年將增加47.15億元，盈餘2.87億元；貨運部分，預估收入將增加7.58億元，盈餘4.5億元。客貨運兩者合計，一年將增加收入54.73億元，盈餘約7.38億元。

台鐵副總經理劉雙火指出，明年現金流轉正後，公司可正向營運，但會計帳仍會負54.46億元，這部分需靠附業經營及資產開發，預計2028年可轉虧為盈；另根據立法院規定，票價兩年要檢討一次，最快2027年年中，會再視營運成本，評估是否再調漲。

台鐵票價調漲後，客運收入增加，台鐵仍頻傳誤點、行車異常事件、調車事故、停車不當等情況。根據台鐵統計，今年截至9月，光是重大行車事故就有兩件、一般行車事故28件，行車異常則有629件。

其中以調車事故為例，今年至少發生超過20起。12月5日，更發生花蓮運務段一名36歲顏姓調車工在花蓮站卸料場區執行調車勤務時，遭貨物列車撞擊，手臂遭輾壓大量出血，送醫不治。

準點率方面，根據台鐵公司統計，去年受到地震、颱風等天災影響，準點率僅93.14%，今年1至1月準點率雖然稍微提升至94.24%，距離97.5%的目標還差3.26%。

台鐵公司總經理馮輝昇表示，調車員遭撞致死事件，調查報告本月底將出爐；為提高員工的安全性，已要求所有調車作業時，採「車動、人不動」作法，避免在車上移動，另也重新檢討調車場整體場域，避免調車作業事故再發生。

成大交通管理科學系教授鄭永祥表示，台鐵在公司化過程中流失很多有經驗的人，而新進員工需要一定時間受訓，以培養相關能力。

鄭永祥說，鑑於近期很多事故多人為造成，人力問題更加凸顯，包含人力不足、人員訓練不夠、待遇不佳，新進員工錄取後又跑到待遇更好的國營事業，台鐵應改善人力不足、人員訓練及增加福利等作為。

台鐵 地震

上一則

紀念行憲日？行政院、監察院等憲政機關靜悄悄

下一則

新聞眼／在野也想問 賴清德有何資格談憲政

延伸閱讀

海防隊人力不足 追蹤5天仍難登上第3艘委內瑞拉油輪

海防隊人力不足 追蹤5天仍難登上第3艘委內瑞拉油輪
川普大規模撤回大使 美國在非洲外交人力不足問題雪上加霜

川普大規模撤回大使 美國在非洲外交人力不足問題雪上加霜
美企推動AI策略 2025年為此裁員近5.5萬人

美企推動AI策略 2025年為此裁員近5.5萬人
台灣青年斜槓潮 近5成都兼職 企業缺工考驗雇主

台灣青年斜槓潮 近5成都兼職 企業缺工考驗雇主

熱門新聞

台北車站、捷運中山站旁昨晚發生歹徒丟擲煙霧、隨機殺人事件，造成多人受傷，救護人員將傷者送醫，現場多輛救護車、消防車待命。記者曾原信／攝影

台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡

2025-12-19 10:15
南投縣陳姓男子涉強制猥褻、性侵國小女童，一審判刑3年10月，台中高分院撤銷一審判決，改判2年、緩刑5年。(示意圖/AI生成)

19歲男性侵女童「進不去」二審改判緩刑免關

2025-12-19 01:25
陸軍官校校長譚芳榮少將（圖右）接待訪賓，身穿的「艾森豪夾克」、衣領配戴瓜地馬拉「榮譽少將」領飾及胸前國外參訪、受訓紀念章，引發網路討論。圖／陸軍官校臉書粉專

「艾森豪夾克」復活 台陸軍開放全軍官兵訂製

2025-12-24 11:51
誠品生活南西店發生民眾隨機砍人案，兇嫌犯案後墜樓不治，警方在大樓附近拉起封鎖線。記者葉信菉／攝影

北市兇案 她在現場救人 遇害者：跟我爸媽說我很愛他們

2025-12-19 15:54
嫌犯張文墜樓身亡後，下午進行解剖，張文父母在解剖完後向社會大眾下跪道歉。（記者曾學仁／攝影）

張文隨機殺人 父母下跪道歉：子犯下滔天大禍

2025-12-23 05:06
27歲男子張文犯下台北恐怖攻擊事件，最後墜樓身亡，正面照曝光。(記者翁至成／翻攝)

台北殺人案27歲兇嫌張文正面照曝光 警：共變裝5次

2025-12-19 23:04

超人氣

更多 >
男友媽嫌她矮 20歲女做「斷骨增高術」 10年後狀況悽慘

男友媽嫌她矮 20歲女做「斷骨增高術」 10年後狀況悽慘
電器設備廠賣給大型電力公司 老闆為540名員工每人分紅44萬

電器設備廠賣給大型電力公司 老闆為540名員工每人分紅44萬
電視童星淪為街友 接受昔日同劇演員請吃飯但拒絕就醫

電視童星淪為街友 接受昔日同劇演員請吃飯但拒絕就醫
若年初投資富爸爸作者清崎推薦的資產1000美元 歲末表現如何？

若年初投資富爸爸作者清崎推薦的資產1000美元 歲末表現如何？
2025年折舊率最高車款排名 這品牌幾乎獨佔榜單

2025年折舊率最高車款排名 這品牌幾乎獨佔榜單