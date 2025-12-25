我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞當斯任內最後聖誕夜 出席華裔富豪家宴 向世報讀者問好

川普聖誕夜開砲 抨擊民主黨人「激進左派渣滓」

北市警局湧入卡片鮮花 「你們的專業不需用犧牲證明」

記者翁至成／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中正一警分局24日晚上陸續出現民間企業的花籃。（記者翁至成／翻攝）
中正一警分局24日晚上陸續出現民間企業的花籃。（記者翁至成／翻攝）

1219隨機攻擊事件釀4死11傷，外界質疑北市警方偵辦不積極，儘管警方事後連開3天記者會正面回應，並還原獲報到場與偵辦時序，但仍釀員警士氣低落，在民眾紛紛至台北車站、捷運中山站獻花悼念死者的同時，24日適逢平安夜，有不少民眾默默獻上小卡片，甚至有許多民間企業致贈花籃給鼓勵，肯定員警的付出。

警方收到的小卡內容，包括「有您真好」、「謝謝在混亂中維護秩序的您，辛苦了」，「這幾天在路上和捷運站經常能看到你們的身影，讓我們安心了不少」、「你們是勇敢，令人尊敬的人」、「請多照顧好自己」、「因為有您使我們安心了許多」、「謝謝你們站崗保護人民，辛苦了」；花籃小卡則留言「謝謝你們在壓力與不確定之中，依然選擇站在最前面，替城市把關，為社會承擔，你們的專業與付出，不需要用犧牲來證明，願每一位同仁，都能順利回家」，十分動容。

中正第一警分局表示，警察工作繁重，有時又夾帶了風險，全年無休守護市民安全，而民眾的一句理解、一份支持，往往就是撐過辛勞的重要力量，這些手寫卡片，不只是感謝，更是彼此之間最溫柔的連結，讓平安夜多了一層深刻的意義。

未來，警方將持續加強巡邏與治安維護，守護捷運站、車站及各重要場所的安全，也期盼社會大眾能繼續以一句「辛苦了」，為第一線警察帶來溫暖與鼓勵，因為平安夜的真正意義，正是讓每一個人，都能平平安安回家。

中正一警分局24日晚上陸續出現民間企業的花籃。（記者翁至成／翻攝）
中正一警分局24日晚上陸續出現民間企業的花籃。（記者翁至成／翻攝）
中正一警分局24日晚上陸續收到民眾的鼓勵小卡。（記者翁至成／翻攝）
中正一警分局24日晚上陸續收到民眾的鼓勵小卡。（記者翁至成／翻攝）
中正一警分局24日晚上陸續收到民眾的鼓勵小卡。（記者翁至成／翻攝）
中正一警分局24日晚上陸續收到民眾的鼓勵小卡。（記者翁至成／翻攝）
中正一警分局24日晚上陸續收到民眾的鼓勵小卡。（記者翁至成／翻攝）
中正一警分局24日晚上陸續收到民眾的鼓勵小卡。（記者翁至成／翻攝）
中正一警分局24日晚上陸續收到民眾的鼓勵小卡。（記者翁至成／翻攝）
中正一警分局24日晚上陸續收到民眾的鼓勵小卡。（記者翁至成／翻攝）
中正一警分局24日晚上陸續收到民眾的鼓勵小卡。（記者翁至成／翻攝）
中正一警分局24日晚上陸續收到民眾的鼓勵小卡。（記者翁至成／翻攝）
中正一警分局24日晚上陸續收到民眾的鼓勵小卡。（記者翁至成／翻攝）
中正一警分局24日晚上陸續收到民眾的鼓勵小卡。（記者翁至成／翻攝）

上一則

悼念余家昶 北捷M7臨時性紀念牆「英雄擋住了刀與火」

延伸閱讀

聖誕老人在哪？NORAD追蹤行動70周年 報告馴鹿雪橇平安夜足跡

聖誕老人在哪？NORAD追蹤行動70周年 報告馴鹿雪橇平安夜足跡
閃兵爭議後 修杰楷、賈靜雯1家5口共度平安夜 神情平靜

閃兵爭議後 修杰楷、賈靜雯1家5口共度平安夜 神情平靜
南加平安夜大暴雨 洛杉磯縣等4縣進入緊急狀態

南加平安夜大暴雨 洛杉磯縣等4縣進入緊急狀態
川普冠名甘迺迪中心風波未歇 辦了20幾年的平安夜爵士音樂會取消

川普冠名甘迺迪中心風波未歇 辦了20幾年的平安夜爵士音樂會取消

熱門新聞

台北車站、捷運中山站旁昨晚發生歹徒丟擲煙霧、隨機殺人事件，造成多人受傷，救護人員將傷者送醫，現場多輛救護車、消防車待命。記者曾原信／攝影

台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡

2025-12-19 10:15
南投縣陳姓男子涉強制猥褻、性侵國小女童，一審判刑3年10月，台中高分院撤銷一審判決，改判2年、緩刑5年。(示意圖/AI生成)

19歲男性侵女童「進不去」二審改判緩刑免關

2025-12-19 01:25
誠品生活南西店發生民眾隨機砍人案，兇嫌犯案後墜樓不治，警方在大樓附近拉起封鎖線。記者葉信菉／攝影

北市兇案 她在現場救人 遇害者：跟我爸媽說我很愛他們

2025-12-19 15:54
嫌犯張文墜樓身亡後，下午進行解剖，張文父母在解剖完後向社會大眾下跪道歉。（記者曾學仁／攝影）

張文隨機殺人 父母下跪道歉：子犯下滔天大禍

2025-12-23 05:06
27歲男子張文犯下台北恐怖攻擊事件，最後墜樓身亡，正面照曝光。(記者翁至成／翻攝)

台北殺人案27歲兇嫌張文正面照曝光 警：共變裝5次

2025-12-19 23:04
涉嫌隨機殺人的張文在警方追捕下畏罪墜樓，送醫不治。(記者曾原信／攝影)

張文畏罪才墜樓？誠品員工猜測是逃亡路線：想跳紙箱但前1天被清掉了

2025-12-19 19:13

超人氣

更多 >
「人都找不到只剩骨頭」 京七環隧道傳炸塌死傷慘 官媒噤聲

「人都找不到只剩骨頭」 京七環隧道傳炸塌死傷慘 官媒噤聲
不用再硬撐 經濟艙長途飛行不再受折磨 達人傳授「小物」減壓技巧

不用再硬撐 經濟艙長途飛行不再受折磨 達人傳授「小物」減壓技巧
聖誕前夕7旬華女當場身亡 此類事件位居洛杉磯死因前列

聖誕前夕7旬華女當場身亡 此類事件位居洛杉磯死因前列
ICE說被捕女子是非法移民 辯護律師卻稱有美國出生證明

ICE說被捕女子是非法移民 辯護律師卻稱有美國出生證明
劉嘉玲聖誕開趴曝光豪宅 愛犬相伴不見梁朝偉身影

劉嘉玲聖誕開趴曝光豪宅 愛犬相伴不見梁朝偉身影