王世堅嗆廢死：不必再多討論、不服的人拜託移民

記者周佑政、黃婉婷／台北25日電
民進黨立委王世堅。（本報資料照片）
北市隨機殺人案震驚社會，再度掀起廢死爭議，民進黨立委王世堅昨在民進黨中執會說，目前36名尚未槍斃的死刑犯，哪一位不是罪大惡極、罪無可逭？法律是為人民服務，90%以上的人民主張當罪大惡極時當然就是死刑，如果一而再再而三縱容這些死刑犯，會讓法治崩解。他強調，廢死的事不必再多討論，「如果不服的人，拜託請移民到已廢死的國家」。

王世堅說，法律是為人民服務，北歐有一、兩個國家主張廢死，因為他們國家多數人民認為不需要死刑，另有更高規格的作法，但台灣2300萬人中有超過2000萬人都一直認為不可廢死，認為國家現在法治敗壞，就是來自死刑遲遲不執行，當然大家會喪失信心。

中廣前董事長趙少康表示，應把刑法「無期徒刑三級制」，最重改為終身監禁、不得假釋；既然民進黨不願執行死刑，至少該給人民最低限度的安全保障，這不是報復，而是為了保護守法、善良的大多數人。

新北市長侯友宜昨對國中生割喉案二審判決結果表示，深刻感受被害學生家長的心痛，外界質疑判刑過輕，侯說，雖然加害者屬未成年，但隨著時代改變，司法正義能否回到被害者身上、現行制度是否需要重新檢視，社會應共同思考。

兼任民進黨主席的賴清德總統昨在黨中執會上，向隨機殺人案罹難民眾與家屬表達最深的哀悼與慰問；他也要求政府要建立更機敏、更迅速的應變與反應制度，也要提升警察同仁的執勤安全，並持續增加後勤支援的量能。

