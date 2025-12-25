疑似張文胞兄寫信致敬余母：「謝謝您將英雄帶來世上」

我的頻道

台灣新聞組／台北25日電
署名「張嫌兄長」的手寫信出現在台北車站案發現場。（記者翁至成／攝影）
19日傍晚在台北車站、捷運中山站驚傳扔擲煙霧彈與隨機殺人事件，兇嫌張文一共造成3人死亡，而他也在當晚墜樓身亡。驚悚事件造成社會人心惶惶，許多人更至北車、誠品南西店外獻花致意。24日網友發現在北車有疑似兇嫌胞兄留下的親筆信與鮮花，向余媽媽致意「謝謝您將英雄余家昶先生帶來世上」。另外，余家考量經濟狀況，婉拒200萬元台幣(約6.3萬美元)善款並把錢回捐桃園市府。

對於可怕的1219事件，張文哥哥寫滿2張卡片，他表示雖然知道自此不再受社會目光注視可能是最好的選擇，也坦言根本沒資格獻花，但對於余媽媽仍願意以大愛回應張文造成的傷害，讓他下定決心，即使身處南台灣也必須北上將花束與言語交給余媽媽。

張文哥哥還提到，事件發生後，不論是哪種立場的社會輿論都予以尊重。但他也坦言「家家有本難念的經」，親自揭露弟弟求學時期、軍旅生活均遭到霸凌，雖然有些人選擇將負面情緒轉化為奮發向上的養分，但也有人會因此做出逾矩的事情。

而對於余家昶英勇捨身阻擋，張文哥哥坦言自知所有話語都可能被視為作秀或乞求原諒之詞，但他仍要向余媽媽致意，「謝謝您將英雄余家昶先生帶來世上，給這混亂的社會帶來一絲正義與善良」。但目前尚無法證實書信真實性。

另外，警方連日拼湊兇嫌張文的網路足跡，發現張文承租北市公園路的套房，屋內物品稀少，冰箱空無一物且瀰漫汽油味。犯案前曾在租屋處兩度縱火，他將筆記型電腦放床上，淋上汽油後點火反鎖房門，再到公共區域拿其他房客晾曬衣物縱火。房內有5個汽油桶，衣櫃縫隙被大量膠帶封貼，研判可能在房內分裝製作汽油彈，為免氣味外洩，汽油曾暫置冰箱，衣櫃貼膠帶疑為防止油味沾染犯案時穿著的衣物。

張文筆電是頂規的電競筆電，雖遭火焚，硬碟仍能運作，但有BitLocker硬碟加密，警方已請求筆電原廠及微軟協助破解。

警方另查出張文犯案前原本同時訂了兩家旅館，分別是19日犯案的千慧旅館，及另一家同在附近的旅館，千慧旅館預訂日期是17到19日，另家旅館是25到27日。由於當時他的Visa金融卡餘額不足下訂失敗，最後選擇千慧旅館以現金付帳。

不幸喪命的保全、桃園市民余家昶下周六在台北舉行公祭，桃園市長張善政說，已安排余家昶入祀桃園忠烈祠，明年忠烈祠春祭時辦入祀儀式。

