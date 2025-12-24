同是心碎父母的淚 北捷案張文父母下跪道歉 余母籲勿指責

我的頻道

台灣新聞組╱台北24日電
張文犯隨機殺人案後墜樓死亡，檢方23日相驗遺體，張的父母鞠躬並下跪道歉。(記者曾學仁／攝影)
張文犯隨機殺人案後墜樓死亡，檢方23日相驗遺體，張的父母鞠躬並下跪道歉。(記者曾學仁／攝影)

北捷案兇嫌張文的父母首度公開發表談話，鞠躬下跪並向社會道歉。同一天，新北校園割頸案二審宣判，適逢死者楊姓國中生忌日，楊父哭到全身顫抖。兩起重大暴力案件，都是心碎父母的眼淚。

檢方昨天相驗張文遺體，法醫判斷墜樓輕生，檢方將遺體暫冰存確認死因。張文父母昨在驗屍後面對媒體，張父面露疲態，唸著手稿說，「張文犯下滔天大禍，對社會造成嚴重損害，對受害人及其家屬造成無法彌補的傷害和痛苦，在此向大家說對不起」，他牽著張母的手一鞠躬後下跪，兩人起身再次鞠躬，張母始終低頭不語。對於媒體追問，兩人均未回應。

北捷案遭刺身亡的死者余家昶母親一樣為子心痛，但余母昨天說，張文心裡應該承受某些壓力，她不怨張文，也希望外界不要再去指責張文的父母親，「我祝福他（張文）爸爸媽媽身體健康」。

割頸案源於2023年12月25日，楊姓國三生提醒隔壁班林姓女學生勿破壞公物，竟遭郭姓男學生持刀割喉身亡。去年一審判郭生9年徒刑、涉教唆殺人的林姓乾妹判刑8年。台灣高等法院昨二審宣判，郭生改判12年、林女判11年。

高院合議庭宣判不公開，僅讓死者家屬在場聽判決結果和理由，楊生父母在法庭哭吼「為什麼判那麼低」、「殺人還談什麼教育」，走出法庭後痛哭失聲，需要旁人攙扶，痛陳「司法已把我打得遍體鱗傷」。

楊父哭訴說，他希望的刑度為30年，結果連一半都不到；少事法是保護壞人的「惡法」，他要發表「不自殺聲明」，上訴到底。法院一直說郭、林需要久一點時間教化，但久一點也只有12年，服刑4年就可以假釋。郭、林是大搖大擺進入法庭，根本沒有道歉過，是在法官引導才向他道歉，這才是兩人真正態度。

楊父也說，之前一位法官問他，「能否有機會讓他們來孝順你們？」他激動痛批，「他們出獄後不要來報復我們，就已經是萬幸了」。

他說，案發當天，郭在警局恐嚇祕密證人「等我出去你就知道」，少事法是加害者的遮羞布，他不能看加害者資料，對方卻可看他的資料；「把資料給殺人犯知道，這不是叫我們準備去死嗎？」

楊父指出，北捷隨機殺人事件不會是最後一次，整個社會只能賭運氣，這樣的制度就是把所有人都丟到一顆不定時炸彈旁邊，大家只能自求多福；過度縱容暴力犯罪，不是寬容，是把整個社會推向更深的不安全。

新北市楊姓男國中生在校遭割頸身亡案，二審23日宣判，楊的父親走出法庭痛哭失聲。(...
新北市楊姓男國中生在校遭割頸身亡案，二審23日宣判，楊的父親走出法庭痛哭失聲。(記者林孟潔／攝影)

暴力犯罪 高院

