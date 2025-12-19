「大象轉身要慢慢轉」台不動產集中度管理 央行有條件放寬

我的頻道

記者藍鈞達／台北19日電
中央銀行18日舉行理監事會，總裁楊金龍說，維持房市管制措施；並坦承央行處理新青安的代價高。（記者蘇健忠／攝影）

中央銀行昨天舉行第四季理監事會，決議放寬不動產放款集中度管理，明年起改由銀行自主管控，但銀行須每月提供央行數據，央行也會進行專案金檢。但央行並未鬆綁選擇性信用管制措施，央行總裁楊金龍表示，房市還沒到軟著陸的條件，因此理事們一致認為需要延續信用管制。

此外，政院研議明年推出新青安2.0，楊金龍坦言，新青安有好的一面也有壞的一面，若太寬鬆就屬於不好的一面，好的地方則在於給年輕朋友一些購屋協助，但「央行處理新青安的代價確實很高」。若政策延長，相信相關單位會好好規畫。

利率政策上，綜合國內外經濟情勢，央行重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率維持2%、2.375%及4.25%，已經「連七凍」。

房市議題是昨天記者會的焦點，楊金龍指出，如果對房市狀況滿意，「央行就會放寬第七波信用管制」。他說，理事討論後認為，「房價需要有一些變化」，畢竟房價和金融穩定很有關係；而現在還沒達到房市軟著陸的條件。

楊金龍形容，房地產調控就像大象要轉身，「要慢慢的轉」，而現在只是轉到一定程度。

央行統計，第七波選擇性信用管制後，不動產集中度從歷史高點的37.9%降到今年11月36.7%。不動產貸款、購屋貸款及建築貸款年增率也降到3.84%、5.1及0.01。

在多數銀行近一年都落實不動產貸款總量目標後，央行決定從明年起調整不動產集中度管理方式。楊金龍指出，現在銀行不需要訂目標，但集中度的數據每月要提供給央行，「如果太離譜央行還是會金檢」，鎖定資料是否造假和銀行有無落實政策規定。他說，這只是給予銀行彈性，不能算是鬆綁，房市基調「還是緊的」。

全國商總榮譽理事長、鄉林集團董事長賴正鎰表示，原本期待會再檢討並放寬自住及換屋族群的貸款成數，但如今央行仍不動如山，看來不動產的上下游相關業者都要過個冷吱吱的年。

央行 貸款 利率

