教長被封「金驢」2025十大教育新聞之首 基層籲走出辦公室

記者李芯／台北19日電
全國教師工會總聯合會18日公布今年教育「金驢獎」得主為教育部長鄭英耀，由全教總理事長侯俊良（左二）象徵性頒獎。(記者黃義書／攝影)

全教總昨公布今年教育「金驢獎」得主及台灣十大教育新聞，其中教師身心調適假、草率的師培政策、高教學倫與性平案入選為十大新聞，教育部長鄭英耀因校事會議濫訴、教師荒等拿下「金驢獎」。基層教師更呼籲鄭英耀，走到基層，體驗一日教師生活，不要待在辦公室做決策。對此，教育部昨截至截稿前未有回應。

全教總年年公布十大教育新聞，迄今邁入第15年。集體協商中心執行長洪維彬指出，今年十大教育新聞首位，就是近日受到熱議的校園濫訴問題。教育部雖已經對此預告「教師解聘辦法」及「教師成績考核辦法」修正草案，但內容根本無助解決目前學校困境，未來只會讓投訴案件小案大辦。

此外，本年度十大教育新聞第二名，則是「缺師海嘯」。全教總專業發展中心執行長葉明政表示，師資荒已經是涉及國家競爭力的重大危機，呼籲政府盡速改革。

其餘入選的教育新聞，還包含多項政策倉促頒布、徒增困擾，例如中小學最後一節排活動課、校園愛心球等；公教退撫基金、高教圈學倫案與性平案的雙重標準、教師身心調適假、教師節列為國定假日、升學與師培政策的草率推動、教師交通導護風險均入榜。

今年金驢獎得主為鄭英耀。全教總理事長侯俊良表示，經過調查，老師們最想告訴教育部長的，就是請他體恤教學現場、了解教育現場究竟存在怎樣的問題。

教育部 升學 海嘯

