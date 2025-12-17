Nvidia落腳北士科 蔣萬安：全球市值最高企業對台北投信任票

我的頻道

記者林佳彣／台北即時報導
台北市長蔣萬安今視察北士科T17、T18基地，談及輝達給北市的投資意向信函，不只是一份文件，而是全球市值最高的企業對台北投下的信任票。(記者余承翰／攝影)
台北市長蔣萬安今視察北士科T17、T18基地，談及輝達給北市的投資意向信函，不只是一份文件，而是全球市值最高的企業對台北投下的信任票。(記者余承翰／攝影)

Nvidia輝達(又譯英偉達)總部落腳北士科T17、T18，北市府力拚農曆年前簽約。台北市長蔣萬安今現地視察，談及輝達給北市的投資意向信函，不只是一份文件，而是全球市值最高的企業對台北投下的信任票，強調北市正在起飛，結合人文科技的星艦總部也已啟動。

蔣萬安致詞分享北士科的發展願景，未來輝達進駐，不只是對台北，對台灣都是關鍵重要一步。過去他和黃仁勳見面，談到為什麼台灣會是輝達最好選擇、台灣的優勢及條件，以及去年輝達表達要設立海外總部，台北不只是跟其他縣市競爭，也在和全世界各主要的國際都會競爭，他也表達台北有其他城市無可取代的條件和優勢。

蔣萬安說，不只和黃仁勳，北市也和關心財務的輝達CFO交換意見，分析接下來各項情境及說明透過什麼方式會是最合規、合法，以及上月和輝達全球不動產副總裁Scott Ekman見面，「他正式交給我們一張投資意向的信函，代表的不只是一份文件，而是全球市值最高的企業對台北投下的信任票。」

蔣指出，2023年前親自來看福國路銜接洲美快速道路引道完工啟用、去年區段徵收整體完工、今年福星公園停車場完成，以及明年福國社宅入住等，一點一滴、一步一腳印的累積，也成為輝達選擇台北、決定落腳北士科很重要的因素。

輝達進駐過程，蔣萬安坦言經歷許多困難與起伏，但北市府一項項克服，用盡全力和輝達、新壽的溝通，也即刻建立各項制度、完成修法，就是要讓程序在合規、合法下完成。11月順利和新壽解約、取回土地，接下來透過都市計畫變更縫合兩塊基地的合併，12月10日進入公展程序，1個月後由副市長李四川召開都委會。

現場秀出輝達星艦總部的動畫示意圖，蔣萬安直呼「我們非常興奮，也很期待未來矗立在這的輝達海外新建總部，不只是一個巨大的建築物，而是為台北市裝上全球 AI 最強的心臟。」

蔣萬安談及北士科的目標跟方向，對於居住、生態、產業的發展，創造生活、生態跟生產的「三生優勢」。生活面，完成專案住宅來安置原住戶，規畫500戶社會住宅並納入托育、幼兒園及日照等社福設施，打造全齡共榮的宜居示範區。

生態面，結合防災、生態景觀的超級堤防，以及有湖水透面的生態公園，也會將北士科打造成具有防災及生態的淨零排放生態區；生產面，北市有充足的產業發展空間、豐沛的醫療研究資源、深厚文化商業機能、大型企業跟頂尖人才，希望帶動不只北投、士林，甚至連結南港、內科、北士科及社子島未來開發，打造台北整個科技廊帶「Taipei Tech Cluster」。

蔣萬安強調，輝達的進駐是打造科技廊帶的第一步，但北市府不會停下腳步，未來不只T3、T4、T12，也會結合目前相關私有地來進行整體的招商策略，市府會用更高的高度、更長遠的視野來發展北市未來整體科技產業。

台北市長蔣萬安談及北士科發展願景，希望帶動不只北投、士林，甚至連結南港、內科、北...
台北市長蔣萬安談及北士科發展願景，希望帶動不只北投、士林，甚至連結南港、內科、北士科及社子島未來開發，打造台北整個科技廊帶「Taipei Tech Cluster」。(記者林佳彣／攝影)

