有在練 蔣萬安牛仔褲比虛擬鐵人竟拿第2 直呼蠻累的

記者林麗玉／台北即時報導
台灣首場虛擬三鐵賽「2025 V鐵人-虛擬三鐵 挑戰賽」14日舉行。市長蔣萬安、台北一零一董事長賈永婕、北市虛擬運動協會理事長陳炳甫等人出席。（記者林俊良／攝影）
由「北市虛擬運動協會」主辦的台灣首場虛擬三鐵賽「2025 V鐵人-虛擬三鐵 挑戰賽」14日舉行。市長蔣萬安、台北一零一董事長賈永婕、北市虛擬運動協會理事長陳炳甫等人出席，蔣萬安、賈永婕等人體驗虛擬鐵人賽，結果穿著牛仔褲就來體驗的蔣萬安拿到第二名，不過比完直呼「蠻累的！」

至於平常有在比賽鐵人三項的台北一零一董事長賈永婕，這次體驗拿到第四，賈董仍很有自信，表示這成績她一定滿意，且「我一定是女子組第一名」，坦言這個虛擬鐵人比賽強度拉得很高，尤其在線上比，其實競爭感很大的，因螢幕有每個人的名字，看到別人超過你了，心裡一定想「不可以，快速，快速...。」

為了讓各界關注全球虛擬運動發展趨勢，台北市虛擬運動協會理事長陳炳甫推動下，蔣萬安、中華奧會副主席蔡家福、台北101董事長賈永婕、能率集團董事長董俊仁、聽障奧運十項全能銀牌危宇澤等今天參與一場『V鐵人-名人表演賽』，展現台灣在虛擬運動領域的創新能量。

蔣萬安致詞時表示，虛擬三鐵競賽在國外已逐漸成為趨勢，透過科技應用，讓民眾不受天候影響，在室內也能完整體驗游泳、騎車與跑步等運動，為運動參與開創更多可能。

他說，虛擬運動不僅展現科技創新的力量，也為推廣全民運動帶來嶄新形式，其中北市正規劃於各行政區興建第二運動中心，並全面升級現有運動中心設施，包括大安與南港運動中心導入泳池AI偵測系統，在提升運動品質的同時，也強化市民運動安全；文山運動中心則打造智慧羽球場，透過科技記錄揮拍軌跡、速度與殺球次數，協助市民精進球技。

此外，蔣萬安也提到，台北田徑場率全國之先導入配速系統，透過跑道燈號即時顯示配速狀況，協助專業跑者掌握訓練節奏，展現北市在科技結合運動領域的前瞻與創新。

台灣首場虛擬三鐵賽「2025 V鐵人-虛擬三鐵 挑戰賽」14日舉行。市長蔣萬安、...
台灣首場虛擬三鐵賽「2025 V鐵人-虛擬三鐵 挑戰賽」14日舉行。市長蔣萬安、...
