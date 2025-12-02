我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普政府恐擴大旅遊禁令 從19國增至約30國

1.25美元吃1天 極簡飲食引發網友熱議

香港大火在台港人設弔唁點 邱垂正前往致意

記者陳宥菘／台北即時報導
香港大埔宏福苑大火造成嚴重傷亡，陸委會主委邱垂正2日前往由在台港人自發設置的弔唁點致意，並寫下留言。（策進會提供）
香港大埔宏福苑大火造成嚴重傷亡，陸委會主委邱垂正2日前往由在台港人自發設置的弔唁點致意，並寫下留言。（策進會提供）

香港大埔宏福苑大火造成嚴重傷亡，陸委會主委邱垂正2日與陸委會港澳蒙藏處處長兼策進會秘書長盧長水等人，前往由在台港人自發設置的弔唁點致意。邱垂正留言寫下，盼台港關懷能跨越距離，彼此陪伴，帶台灣良善的祝福，港人勇敢堅強，穩步前行。

策進會2日表示，11月26日香港大埔宏福苑發生重大火災事故，造成嚴重傷亡，令人深感悲痛。邱垂正2日前往由在台港人設置的弔唁點「九月茶餐廳」致意，並留言向罹難者致上深切的哀悼，向傷者、受災民眾及家屬表達誠摯的慰問和關懷，陪伴香港朋友們共同面對沉重哀痛時刻。

邱垂正在留言寫下：「沉痛哀悼香港大埔宏福苑火災罹難者，願逝者安息、傷者早日康復，盼台港關懷能跨越距離，彼此陪伴，帶台灣良善的祝福，港人勇敢堅強，穩步前行！」

策進會指出，在台港人們身在台灣，心繫香港，對大埔宏福苑火災感到無比悲痛。為了向受難者致意，也讓更多台灣民眾能一同傳遞對香港的祈願與祝福，在台港人店家與社群自發設置弔唁點，希望能在台灣匯聚彼此的力量，讓台港兩地的關懷能跨越距離、彼此相伴。

策進會表示，在這段艱難的日子裡，我們與香港朋友心靈牽繫，願逝者安息、傷者康復、失聯者平安，也願所有受影響的家庭度過難關。讓我們在台灣與香港之間，用關懷串起連結，以行動相互支持，在艱難時刻成為彼此最堅定的力量。

據港媒報導，截至2日下午，這場大火的死亡人數已增至156人，仍有30人失聯。

香港 宏福苑

上一則

中國干預達賴喇嘛轉世 前藏人司政：地緣政治考量

延伸閱讀

香港宏福苑大火死亡人數增至156人

香港宏福苑大火死亡人數增至156人
香港特首宣布 成立由法官主持的獨立委員會調查大火

香港特首宣布 成立由法官主持的獨立委員會調查大火
香港大火後 看見無聲付出善意

香港大火後 看見無聲付出善意
香港大火 總警司哽咽：部分遺體已化成灰 恐難將所有失聯者帶出

香港大火 總警司哽咽：部分遺體已化成灰 恐難將所有失聯者帶出

熱門新聞

宏仁集團總裁王文洋。圖／聯合報系資料照片

她稱與王文洋有親密關係 求償10億台幣…判了

2025-11-10 15:44
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳27日下午與妻女意外現身台北市四平街挑選蜜餞。（路透）

黃仁勳與妻女意外現身台北四平街 傳前往大直張忠謀家

2025-11-27 09:38
陳永康27日針對國家安全戰略，介紹其研究的一整套框架。（記者廖士鋒／攝影）

賴清德拋400億美元國防預算 前海軍司令點名這些問題「統統沒有講」

2025-11-27 03:10
陳揮文離開任職了19年的飛碟電台。圖／摘自臉書

疑狠罵鄭麗文遭辭退 陳揮文「飛碟晚餐」接班人曝光

2025-11-30 13:35
CNN說，台灣的經濟發展果實都落在科技業，導致市井小民對經濟榮景無感。(路透)

AI大幅提振台灣經濟 市井小民卻無感？CNN揭關鍵原因

2025-11-29 15:24
具中配身分的國民黨中常委何鷹鷺今天穿著一身綠色出席中常會。(記者李成蔭／攝影)

批國民黨糊弄「誘導人喊統一」中配何鷹鷺退黨：我不玩了

2025-11-26 09:29

超人氣

更多 >
華爾街日報社論：中國霸凌日本給世界上了一課

華爾街日報社論：中國霸凌日本給世界上了一課
川普取消小額包裹免稅震撼 加州女買456美元風衣付了250美元關稅

川普取消小額包裹免稅震撼 加州女買456美元風衣付了250美元關稅
醫師示警早期胰臟癌最易忽視1警訊 8成病患發現已晚

醫師示警早期胰臟癌最易忽視1警訊 8成病患發現已晚
「我們比動物還不如」越南裔母親遣返過程揭酷刑般待遇

「我們比動物還不如」越南裔母親遣返過程揭酷刑般待遇
避開國內激烈內卷 中國餐飲業大舉搶進美國市場

避開國內激烈內卷 中國餐飲業大舉搶進美國市場