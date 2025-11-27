進軍台灣市場 瑞幸咖啡在陸曾找過張震、劉畊宏代言

中國大陸咖啡連鎖品牌瑞幸咖啡，過往曾請過2屆金馬影帝張震（左）成為第1代瑞幸咖啡代言人，之後藝人劉畊宏在新冠疫情期間透過直播健身活動，也成為「冰咖啡推薦官」。（圖／瑞幸咖啡微博）

被稱為「星巴克殺手」的中國大陸咖啡連鎖品牌瑞幸咖啡 ，傳出將於12月插旗台灣。過往在大陸該品牌還曾請過2屆金馬影帝張震 成為第1代瑞幸咖啡代言人，之後藝人劉畊宏在新冠疫情期間透過直播健身活動，也成為瑞幸咖啡的「冰咖啡推薦官」。

界面新聞報導，瑞幸咖啡於2017在北京設立第1家門市，就邀請了金馬影帝張震、金馬影后湯唯作為代言人。這2位演員都有優秀出圈的電影作品，都因低調大方的氣質擁有良好口碑，而2人的氣質特性，也讓瑞幸成功向大眾輸出了「高品質商業化咖啡」的品牌定位。

從演員的形象定位不難看出，瑞幸起初為了打開都市白領市場，在代言人上明顯更偏好有作品、氣質佳、大眾口碑好的明星。

除了正式代言人，瑞幸咖啡也推出「冰咖啡推薦官」，由台灣藝人兼健身教練劉畊宏擔任，他憑藉新冠疫情期間，以「毽子操」直播健身帶動全華語圈風潮，多次破百萬觀看，吸引瑞幸咖啡關注。此外同期聯合代言人還有谷愛凌，共同開啟「健康冰咖季」，強化夏日消費場景認知，進一步鞏固品牌健康形象。

在選定代言人之外，私域營運（透過自家App、會員系統等經營用戶）也是瑞幸的一手好牌。自2017年成立以來，瑞幸就一直打造私域陣地。前期先是利用首杯免費和發放優惠券等手段，將消費者從線下門市、App、公眾號、微博引流至官方App下單，不僅實現了平台流量累積，還透過分析在App下單的消費者數據，對店鋪位置選取進行了優化和精準布局。

除代言人和私域營運，瑞幸在其它方面也有營銷新玩法。首先必不可少的還是發放大額補貼、吸引消費。不同的是，從用券下單後的成交價來看，如今瑞幸的補貼力度已經有所下調，然而為了讓消費者依然有「獲得優惠」之感，瑞幸仍會發放多張優惠券，並且還將每種產品都標上優惠價。