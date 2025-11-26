瑞幸咖啡進軍台灣牽出彰化家族勢力 翁家背景曝光

我的頻道

記者林宸誼／即時報導
大陸最大連鎖咖啡品牌「瑞幸咖啡」（右）傳出12月登台，選定台北南京復興商圈為台灣首發門市，整棟四層樓全面翻新。隔壁就是最大競爭對手星巴克。(記者蘇健忠／攝影)
大陸最大連鎖咖啡品牌「瑞幸咖啡」（右）傳出12月登台，選定台北南京復興商圈為台灣首發門市，整棟四層樓全面翻新。隔壁就是最大競爭對手星巴克。(記者蘇健忠／攝影)

中國市占率第一的連鎖咖啡品牌「瑞幸咖啡」，傳出將在12月來台插旗，由剛完成登記的總代理公司「順昱控股」以品牌代理的方式引進，追溯「順昱控股」背後，是擁有50年歷史的彰化員林翁家，是代理知名香料品牌專業代理商「協成化工」，並在2011年捲入塑化劑風暴，之後檢察官以不起訴處分。

根據公開資料，「順昱控股股份有限公司」今年9月19日剛完成公司登記，資本額新台幣500萬元，公司登記營業項目包括飲料製造、飲料批發零售等多項業務；登記地址則在彰化員林。官網文案寫下「我們是一家立足台灣、面向亞洲市場的餐飲與品牌經營集團。以專業的品牌管理與供應鏈整合能力，將世界領先咖啡品牌引入台灣市場，打造兼具品質、創新與人文的咖啡體驗。」

官網還顯示第一家門市將在2025年12月開幕，並對外公開徵求原物料供應商、設備、包裝、製造、倉儲等合作企業夥伴。官網雖隻字未提瑞幸咖啡，但可發現菜單頁面確實掛著瑞幸logo的咖啡品項。

查詢經濟部工商登記，順昱控股公司的董事長是翁張麗卿，曾任順大食品調味公司董事。該公司為瑞幸咖啡在大陸的咖啡豆加工供應商，核心業務為提供大型餐飲集團咖啡與茶類相關產品，合作過的客戶還包括康師傅、肯德基、必勝客等。

順大創辦人是翁金順，家族來頭不小，早年自彰化員林發跡，第一代翁成從販售蜜餞製作必備的糖精等原物料做起，之後家族事業由第二代全面擴張，由翁金雄、翁金寬、翁金源與翁金順四兄弟經營，並於1976年成立協成化工，現為瑞士Givaudan、法國V.MANE、FIS、TECHNICO等世界知名香料品牌專業代理商。

協成化工目前董事長為翁瑞宏。不過協成化工曾是2011年掀起塑化劑風暴昱伸下游16家「直銷客戶」中的最大盤商，協成化工和下游的金饌生技、果山園食品公司，都因昱伸食品公司生產含塑化劑的黑心起雲劑案，被列為被告，檢察官偵查後認為3家公司的負責人都確實不知情，於2011年8月23日全部不起訴處分。

業者：瑞幸咖啡若登台 嚐鮮期後才是真正考驗

業者：瑞幸咖啡若登台 嚐鮮期後才是真正考驗
罹癌、不孕風險增加 全球化工業者將逐步停產「永久性化學品」

罹癌、不孕風險增加 全球化工業者將逐步停產「永久性化學品」
「中國星巴克」瑞幸咖啡12月台北展店？現場施工照片曝光

「中國星巴克」瑞幸咖啡12月台北展店？現場施工照片曝光
浙90後老闆賣「鴨頭咖啡」 1杯45元 被指獵奇但味道棒

浙90後老闆賣「鴨頭咖啡」 1杯45元 被指獵奇但味道棒

