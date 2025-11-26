大谷翔平參戰經典賽 3月6日對決中華隊 這兩人動向受關注

我的頻道

記者陳宛晶／綜合報導
道奇隊巨星大谷翔平(右)確定參加明年世界棒球經典賽，領軍日本隊挑戰二連霸。（歐新社）
日本隊等待許久終於迎來了好消息，道奇隊二刀流球星大谷翔平昨天透過個人社群表態「很高興可以再次代表日本出賽」，正式宣布參戰明年世界棒球經典賽，他的點頭讓日本武士吞下定心丸。

第六屆經典賽將在明年3月登場，中華隊預賽分在東京巨蛋進行的C組，與日本、南韓、澳洲、捷克隊角逐分組前二的八強門票，「台日大戰」將在3月6日進行，這也將是中華隊首度在成棒階段國際賽事碰到大谷。

大谷過去唯一交手中華隊的經驗為2012年IBAF世界青棒錦標賽，成棒階級只打過2015年世界12強棒球賽、2023年經典賽，當時12強預賽雖在台灣進行，但中華隊、日本隊分在不同組，無緣過招大谷，前年經典賽日本隊從預賽B組一路突圍最終奪冠，中華隊在A組落居墊底遭到淘汰。

大谷在上屆經典賽多次聊到台灣，盼日本冠軍經驗可以讓台灣、南韓、中國在內的亞洲各國更愛棒球，產生「我們也能做到」的想法，期盼亞洲棒球可以更蓬勃發展。此外，中華隊去年在東京巨蛋稱霸12強賽，大谷也在IG限時動態轉貼中華隊奪冠貼文。

回顧前五屆經典賽，日本隊是三冠霸主，先在前兩屆完成二連霸，2023年重返暌違14年的「世界一」，大谷在冠軍賽面對美國隊長楚奧特演出再見三振，成為上屆經典畫面。

日本隊監督井端弘和，先前因遲遲未能等到旅美日籍選手回覆是否參賽，喊話希望大聯盟盡快回覆，尤其道奇三位日本球星大谷、山本由伸、佐佐木朗希，傳出球團對於是否放人態度消極，總教練羅伯茲也曾經表態，個人立場比較希望三人都不要參加經典賽，專心準備明年球季為道奇拚三連霸。

大谷昨天正式宣布參賽，盡管尚未表明二刀流或單刀赴會，仍讓日本武士鬆了一口氣，也盼透過他的影響力吸引更多好手點頭加入。

日本 經典賽 道奇

指黃國昌硬上女生 周玉蔻判刑3月定讞 哭訴：像小螞蟻被輾壓

台北上海雙城論壇何時辦？台北市府：敲定12月下旬

