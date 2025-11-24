新聞評論／台灣校園濫訴不止 教團憂加速毀師滅校

全教總理事長侯俊良（左二）和立委，要求政府務實面對教師荒問題，全面檢討並調升各項教師待遇。(記者李芯／攝影)

校事會議成校園濫訴溫床，加劇教師荒。立法院24日舉行公聽會，檢討校事會議，解決教師荒。教育部 也預告修正校事會議相關辦法，不再受理匿名檢舉；教育部長鄭英耀表示，校事會議執行造成學校困擾，徒增家長、教師間的不信任，希望透過本次修法解決。但教育團體批評教育部草案無法阻止無成本檢舉，只會讓投訴案件無限小案大辦，無助解決學校困境，反而加速教師退場，形同毀師滅校。

教師人力快速流失，讓台灣中小學遭逢史上最嚴重的教師荒。鄭英耀日前在立法院答詢時稱，持有教師證卻不願任教，可能原因包括科技業待遇較好、師生互信不足等。但教育部怠於改善教師待遇已屢遭批評，校事會議更是師生互信不足的主要緣由。鄭英耀坦承，一年多來被送入校事會議調查的教師，真正解聘者約2％，且六、七成案件都是不具名投訴；結果卻讓教師尊嚴備受踐踏。

教師出走，校事會議之亂是重要但非唯一因素。基層教師早就指出，除了年改的衝擊外，教師薪資沒有成長、退休 制度沒安全感、教師專業不受重視、行政壓力有增無減，再加上喪失管教權，親師生信任關係變質等因素，都不斷製造對教師不友善的制度與環境。而校事會議淪為濫訴溫床，制度設計彷彿是用打擊教師尊嚴、瓦解校園倫理、消磨教學熱忱等代價，來保障學生與家長誣告、濫訴或匿名檢舉的權利，更讓教育志業變成高風險行業，教師職業也不再具有吸引力。

各界已分別從提高待遇、尊重專業、教師賦能、行政減壓、保障教師權利，到維護師道尊嚴，甚至廢除校事會議等，提出了一籮筐的解方。不過，教育部似乎寧可尋求速效解決，例如現職教師超鐘點、回聘退休教師、放寬招聘門檻等。問題是，短線操作只能勉強填滿課表，不能根本解決教師荒問題。對於校事會議，教育部的修法草案也被教團批評與現行辦法嚴重競合或疊床架屋，卻無法避免無成本濫訴、輿論無限上綱或網路公審等亂象。

教師荒問題不是台灣獨有，全球都面臨同樣的困境。聯合國 教科文組織發布的「全球教師報告」、國際教育組織提出的「全球教師地位報告」，均聚焦全世界共同面臨的教師短缺問題；經濟合作暨發展組織的「教學與學習國際調查」也指出，教師短缺日益成為世界各地不同教育體系穩定性的一大隱患。從撒哈拉以南非洲到歐洲發達國家，都面臨教師流失與招聘困難的師資短缺危機；8月底聯合國教科文組織舉行的第一屆世界教師高峰會，更要求各國領導人重塑和提高教師職業地位，致力解決師資荒問題。

各國缺師的背景和成因未盡相同，教師荒也各有不同的結構性特色，但各國致力解決教師荒的辦法，仍可作為台灣參考。這些國際調查報告的建議重點不同，但多數包括：提高教師薪資待遇、提升教師職業價值與地位、支持教師職業生涯、改善社會對話和教師政策參與、強化教師專業與使用數位技術能力、解決教師行政負擔與工作過量問題，以及各國政府應持續投資與支持教師。

其實，這些建議，台灣基層教師、教團和學者專家也幾乎都作過不同程度的討論，尤其關切台灣獨特的校事會議傷害。年改撕裂了教師與政府之間的信任關係，不友善的制度與環境又進一步摧毀雙方信任關係，專業難獲支撐，教師荒更複雜難解。但教育為百年大計，教育部以短線操作應付制度缺陷、結構問題與信任撕裂，如何解決教育國安危機？