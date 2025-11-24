台北榮總重粒子治胰臟癌 成效優於日本

我的頻道

記者沈能元／台北24日電
台北榮總重粒子及放射腫瘤部、重粒子治療科主任藍耿立（右），及台北榮總重粒子及放射腫瘤部主治醫師賴宜君（左）受訪表示，胰臟癌患者常考量治療時的身體不適，因而延誤治療。(記者沈能元／攝影)
台灣每年近3000人死於胰臟癌，為此而死，台北榮總「重粒子癌症治療中心」臨床證實，「風險分層、劑量提升」治療模式，不同位置照射不同放射劑量，治療一年，腫瘤局部控制率達95%，為陷入治療困境的「癌王」，帶來新曙光。

北榮於2023年成立「重粒子癌症治療中心」，截至今年11月4日，共收治609位癌友，以胰臟癌186人最多，其次為攝護腺癌149位患者、肝癌119人、肺癌107人、骨與軟組織肉瘤31人等。

北榮重粒子治療科主任藍耿立說，該院則採個人化治療，從腫瘤核心至外圍受侵犯組織，依不同位置給予不同照射劑量，為期4個多月、12次重粒子治療，成效良好。

一名84歲女性因持續腹瀉三個月，於其他醫院檢查發現，胰臟頭部一顆3.8公分腫瘤，確診為第三期胰臟癌，隨即化療。兩個月後，轉介至台北榮總，經過一系列準備及呼吸訓練，完成12次重粒子療程。在治療中，副作用極輕，術後腫瘤指標下降至正常，至今已超過兩年，目前穩定化療及持續追蹤。

研究顯示，採用「風險分層、劑量提升」策略，可達到極佳的局部控制率，以及降低毒性，近九成於重粒子治療後持續化療，經追蹤15.5個月，一年腫瘤局部控制率達95.5%，高於日本的90%，整體副作用占比小於5%，優於日本的20%。

這項研究已刊登於最新一期「放射腫瘤期刊」（Radiotherapy and Oncology）。

台北榮總重粒子及放射腫瘤部主治醫師賴宜君說，該治療模式相當成功，該院逐步擴及到攝護腺癌、肝癌、肺癌等其他癌別治療。賴宜君指出，許多患者一聽到胰臟癌，彷彿被判死刑，經常延誤治療。提醒癌友，一旦確診，立即接受化療，若病情及經濟許可，盡快銜接重粒子治療，才能有效延長存活期。

腫瘤 癌症 日本

