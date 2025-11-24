立院法制局：旁系血親禁婚 建議改4親等內

我的頻道

記者林銘翰／台北24日電
民法六親等內禁止結婚，立院法制局建議修法縮小為四親等；圖為示意圖，非當事人。(記者曾原信／攝影)

台灣即將邁入超高齡社會，少子女化議題成為國安危機，近期發生表兄妹遭判婚姻無效的訴訟，引發子女可能淪為「非婚生子女」等討論。立法院法制局提出研析報告，建議檢討現行旁系血親禁婚範圍，研議修正民法限縮禁婚親等，以符社會現況。

台灣現行民法第983條規定，不得結婚的親屬包括直系血親及直系姻親；旁系血親在六親等以內；旁系姻親在五親等以內。去年有民眾在公共政策網路參與平台提案，提議將民法旁系血親不得結婚的規定由「六親等以內」改為「四親等以內」，該提案最後自行撤案。立院法制局則研議將旁系血親禁婚範圍適度限縮至四親等以內。

高雄少年及家事法院近日判決一起婚姻無效訴訟，當事人夫妻在2018年10月31日結婚，兩人在7年後調閱戶籍資料發現，一方外祖母與一方祖母為親姊妹，違反民法近親不得結婚規定，法院因此判決婚姻無效。

立院法制局報告指出，現代社會家庭結構變遷，親戚關係日漸疏遠，年輕世代鮮少與親戚往來，可能在不知情的情況下誤觸近親禁婚規定，導致婚姻無效。

該報告指出，台灣1998年修正民法，基於優生學的考慮將旁系血親禁婚範圍訂為六親等以內，然而近年基於婚姻自由等理由，多數國家皆立法縮小禁婚範圍，包括旁系血親禁婚不超出三親等。此外，針對違反近親禁婚規定的法律效果，相較德國日本等國皆採取「得撤銷」，台灣「結婚無效」的規定也有值得檢討之處。

立院法制局表示，過去認為婚姻目的在於傳宗接代，然而在個人與社會自覺的年代，這種狹獈的觀念早已遭到揚棄，況且隨著醫療科技進步，只要在孕期確實進行產檢，就可大幅降低產下罕病兒機率。

報告中建議，主管機關參酌德國、日本及台灣同性婚姻等立法先例，研議將旁系血親禁婚範圍，適度限縮至四親等以內，以利符合社會現況，同時建議主管機關，參酌他國立法例，將現行違反近親禁婚「婚姻無效」，研議修正為「得撤銷」。

6親等內禁婚 3大爭議
德國 日本

