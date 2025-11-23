金馬獎／范冰冰「地母」扮醜演農婦 脫胎換骨

我的頻道

記者趙大智／台北23日電
范冰冰在「地母」發揮演技，拿下這屆金馬影后。（圖／金馬執委會提供）
金馬影后由「地母」范冰冰獲得，她人未現身，鏡頭先轉向台下席間的導演張吉安，他先是愣住，一時說不出話。張吉安上台後，坦言曾猶豫要不要用范冰冰，更曾不解地問范冰冰：「妳那麼辛苦跟我回家鄉種田，為什麼？」她回：「我想重新來過。」范冰冰透過電話連線發表得獎感言，一度泣不成聲。

范冰冰稱自己在山上拍戲，但一直在看金馬獎直播，感謝張吉安對她堅定不移的信任，回想當初主動爭取角色，曾被他問「願不願讓我摧毀妳的臉」？她毫不猶豫答：「范冰冰奉陪到底！」這不只是對角色的承諾，也是義無反顧的相信。

「地母」中的「鳳英」，對范冰冰而言不只是外型轉變，而是與角色深刻的靈魂共振，「我彷彿真正走進她的世界，鳳英也引領我的成長，讓我深刻體會到身為女性的那股堅韌力量」。

范冰冰感言中數度提到「做為中國電影人」，也感謝張吉安跟所有團隊，還有劇中兒子白潤英、女兒許恩怡等，「這個獎是屬於我們所有人的，在此祝福金馬獎，一直鼓舞華語電影，願電影生生不息。」

44歲范冰冰2016年曾以「我不是潘金蓮」入圍金馬，但未得獎。今年主演的「地母」獲得金馬八項提名，范冰冰主動爭取演出馬來西亞農婦「鳳音」一角，為戲曬黑皮膚，用特殊化妝增大鼻子，連口音也下足功夫。大陸官方抵制金馬多年，而她經歷逃稅、遭中國封殺、成為劣跡藝人，知道必須置之死地而後生，抓緊機會全力以赴，結果終於如願獲得金馬殊榮。

