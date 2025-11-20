我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

MTA加強取締逃避橋隧費 10月上千駕駛挨罰

台人赴日韓工作成長最大 年輕人居多 去年來美13.7萬人創新高

記者陳素玲╱台北20日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本因台積電前往熊本建廠，加上台人對日韓文化親近性，台人赴日工作增幅17.5%最大。圖為桃園機場日本展區設置熊本當地最富盛名熊本城造景。(記者黃仲明／攝影)
日本因台積電前往熊本建廠，加上台人對日韓文化親近性，台人赴日工作增幅17.5%最大。圖為桃園機場日本展區設置熊本當地最富盛名熊本城造景。(記者黃仲明／攝影)

台灣主計總處發布去年台灣人赴海外工作情形，隨著疫情因素減緩，加上台灣大廠在海外積極布局，去年赴海外工作人數66.6萬人，創5年高點，較前一年大增4.5萬人、增幅7.4%，其中以赴中國大陸人數增加1.4萬人最多，但占比持續降至34.7%的歷史低點；來美人數達13.7萬人，再寫新高。

此外，台灣人赴日、韓工作人數增加1.2萬人、年增17.5%，成長幅度最大，除台積電赴日設廠及日本開放外籍人士工作外，就業族群以年輕人居多，凸顯年輕世代哈日哈韓現象。

主計總處19日發布台灣人赴海外就業情形。從2009年至疫情暴發前，台灣人赴海外工作人數多呈增加，除2011年及2015年受景氣影響微幅減少，2019年達到73.9萬人高峰；隨後因美中貿易與科技爭端，供應鏈重組、台商回流投資，以及疫情影響跨境移動等效應，赴海外工作人數逐年下降，在2021年暴減至31.9萬人的最低點。

2022至2023年逐漸回升，兩年累計增加30.2萬人，去年又因台灣大廠積極進行海外布局，人數持續增加，但仍低於疫情前水準。

至於海外就業地區仍以赴大陸工作人數23.1萬人最多，較去年增加1.4萬人，但占比一路從2011年的62.6%降至34.7%；赴美工作人數13.7萬人排名第二、年增9000人，占比增至20.5%，較去年略降0.1個百分點；赴東南亞9.7萬人、年增5000人，占比14.6%；赴日、韓工作8萬人，年增1.2萬人、占比12%。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，赴大陸工作人數仍占最多，但隨著台廠因應美中貿易戰或大陸勞動成本上升，廠商分散風險布局，台灣人赴陸工作人數明顯趨緩。美國則因台積電及相關供應鏈跟進設廠，赴美工作人數逐年增溫。另外原本在大陸台廠轉移重點轉往東南亞，也促成東南亞工作人數持續增加，但占比無明顯變化。

去年成長最大的是赴日本、南韓工作人數，譚文玲分析，日本因台積電前往熊本建廠，加上日本近年因高齡化，大幅開放外籍人士就業，以及台灣人對日韓文化親近性，增幅17.5%最大。其中15至29歲增加3000人，30至49歲增加7000人，一般認為，除台積電及供應鏈前進日本帶動之外，年輕世代近年哈日哈韓風也有推波助瀾之效。

日本 台積電 疫情

上一則

藍白智庫對接 鄭麗文：委由李鴻源組成團隊

下一則

「雜物亂堆、家人隨地便溺」楊宗緯被控惡鄰 議員揭挾怨報復內幕

延伸閱讀

美駐日大使嗆中又來禁水產這招 日業者不擔心：早決定不再依賴中國

美駐日大使嗆中又來禁水產這招 日業者不擔心：早決定不再依賴中國
中國反應過度？星總理黃循財暗勸1事 挺日本「發揮安全角色」

中國反應過度？星總理黃循財暗勸1事 挺日本「發揮安全角色」
台灣人赴海外工作創5年高點 這兩國成長最大

台灣人赴海外工作創5年高點 這兩國成長最大
中日關係緊張 日本文科省發通知：須確保在中學生安全

中日關係緊張 日本文科省發通知：須確保在中學生安全

熱門新聞

台積電前研發資深副總羅唯仁。(本報資料照片)

傳羅唯仁自認被虧待 想讓台積有所損失

2025-11-19 21:54
雲林縣議員洪如萍（右）曾經胖到近90公斤，靠著健康吃搭配運動瘦身成功，圖為減重前。圖／洪如萍提供

台灣雲林「重量級」女民代 靠這幾招瘦到選民認不出

2025-11-16 10:47
82歲曾姓獨居婦人的住家走道堆滿回收廢品。(圖／讀者提供)

台82歲獨居婦水費暴增 警破門驚見白骨 女兒：半年沒聯絡

2025-11-14 01:00
北市公園處「花IN台北」一舉榮獲四項國際大獎，橫跨建築設計、品牌體驗、傳播設計與整合行銷等領域。（北市公園處提供）

蔣萬安打造城市亮點 「花IN台北」勇奪國際4設計金獎

2025-11-11 04:26
披薩示意圖，非文中餐廳披薩。(Photo by Alan Hardman on Unsplash)

義披薩店與台客爭議 市長出面緩頰稱將見台灣代表解決

2025-11-16 13:00
西藏精神領袖第十四世達賴喇嘛今年7月2日正式確認將延續達賴喇嘛的轉世傳承，達賴喇嘛並已揭示將轉世於自由之地。（美聯社）

西藏流亡政府駐台代表：如果達賴喇嘛轉世台灣？

2025-11-16 10:00

超人氣

更多 >
吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆

吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆
CNN：沃爾瑪成了高物價危機底下的解答

CNN：沃爾瑪成了高物價危機底下的解答
旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩

旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩
前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保

前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保
2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」

2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」