台人赴日韓工作成長最大 年輕人居多 去年來美13.7萬人創新高

日本因台積電前往熊本建廠，加上台人對日韓文化親近性，台人赴日工作增幅17.5%最大。圖為桃園機場日本展區設置熊本當地最富盛名熊本城造景。(記者黃仲明／攝影)

台灣主計總處發布去年台灣人赴海外工作情形，隨著疫情 因素減緩，加上台灣大廠在海外積極布局，去年赴海外工作人數66.6萬人，創5年高點，較前一年大增4.5萬人、增幅7.4%，其中以赴中國大陸人數增加1.4萬人最多，但占比持續降至34.7%的歷史低點；來美人數達13.7萬人，再寫新高。

此外，台灣人赴日、韓工作人數增加1.2萬人、年增17.5%，成長幅度最大，除台積電 赴日設廠及日本 開放外籍人士工作外，就業族群以年輕人居多，凸顯年輕世代哈日哈韓現象。

主計總處19日發布台灣人赴海外就業情形。從2009年至疫情暴發前，台灣人赴海外工作人數多呈增加，除2011年及2015年受景氣影響微幅減少，2019年達到73.9萬人高峰；隨後因美中貿易與科技爭端，供應鏈重組、台商回流投資，以及疫情影響跨境移動等效應，赴海外工作人數逐年下降，在2021年暴減至31.9萬人的最低點。

2022至2023年逐漸回升，兩年累計增加30.2萬人，去年又因台灣大廠積極進行海外布局，人數持續增加，但仍低於疫情前水準。

至於海外就業地區仍以赴大陸工作人數23.1萬人最多，較去年增加1.4萬人，但占比一路從2011年的62.6%降至34.7%；赴美工作人數13.7萬人排名第二、年增9000人，占比增至20.5%，較去年略降0.1個百分點；赴東南亞9.7萬人、年增5000人，占比14.6%；赴日、韓工作8萬人，年增1.2萬人、占比12%。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，赴大陸工作人數仍占最多，但隨著台廠因應美中貿易戰或大陸勞動成本上升，廠商分散風險布局，台灣人赴陸工作人數明顯趨緩。美國則因台積電及相關供應鏈跟進設廠，赴美工作人數逐年增溫。另外原本在大陸台廠轉移重點轉往東南亞，也促成東南亞工作人數持續增加，但占比無明顯變化。

去年成長最大的是赴日本、南韓工作人數，譚文玲分析，日本因台積電前往熊本建廠，加上日本近年因高齡化，大幅開放外籍人士就業，以及台灣人對日韓文化親近性，增幅17.5%最大。其中15至29歲增加3000人，30至49歲增加7000人，一般認為，除台積電及供應鏈前進日本帶動之外，年輕世代近年哈日哈韓風也有推波助瀾之效。