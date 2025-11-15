台網紅「館長」認了有露點影片 怒嗆：錢早被拿光

館長開直播強調自己行得端坐得正。（取材自館長惡名昭彰YT）

台灣網紅館長（陳之漢）14日遭前成吉思汗健身俱樂部元老級員工李慶元與高階主管小偉指控涉及性騷擾 、私德不佳等行為，爆料內容引發社會熱議。館長15日開直播回應，強調爆料者「只發布對自己有利的音檔」，刻意省略向他拿金援的內容，甚至稱對方聲稱握有不雅影片卻遲未提出證據，質疑其爆料可信度。

館長表示，在過去10多年中，他基於對方有家庭與孩子，多次提供金錢協助，「錢早就被你們拿光了，不是被爆料才給。」他認為爆料內容多為單方面呈現，目的在於「毀壞他的人設」。他也坦承手機中確實有裸露生殖器的影片，「以前手機的確有我自己的A片，我自己的雞雞，我自己脫衣服的樣子」。

針對李慶元指稱館長曾要求小偉傳送生殖器照片，甚至施壓小偉與館嫂發生關係，館長則反問若小偉真的長期受到精神壓力，為何在曾離職後又選擇回鍋公司。他透露，小偉回任後月薪8萬元，還配給一台奧迪汽車，「每天不做事，看股票、玩遊戲，真那麼委屈，為什麼還回來？」

館長重申自己「行得正、做得端」，對相關指控並不畏懼。他透露事件初期公司內部曾一度緊張，但經過討論後員工認為並無實質問題，目前將所有法律程序交由律師處理。他強調，外界若有疑慮，希望以司法釐清真相，而他也會對失實指控採取必要行動。