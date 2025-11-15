我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

什麼時候該換冬季胎？參考「77法則」簡單又安全

教宗良十四世會好萊塢名人 史派克李贈紐約尼克球衣

台網紅「館長」認了有露點影片 怒嗆：錢早被拿光

記者陳穎／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
館長開直播強調自己行得端坐得正。（取材自館長惡名昭彰YT）
館長開直播強調自己行得端坐得正。（取材自館長惡名昭彰YT）

台灣網紅館長（陳之漢）14日遭前成吉思汗健身俱樂部元老級員工李慶元與高階主管小偉指控涉及性騷擾、私德不佳等行為，爆料內容引發社會熱議。館長15日開直播回應，強調爆料者「只發布對自己有利的音檔」，刻意省略向他拿金援的內容，甚至稱對方聲稱握有不雅影片卻遲未提出證據，質疑其爆料可信度。

館長表示，在過去10多年中，他基於對方有家庭與孩子，多次提供金錢協助，「錢早就被你們拿光了，不是被爆料才給。」他認為爆料內容多為單方面呈現，目的在於「毀壞他的人設」。他也坦承手機中確實有裸露生殖器的影片，「以前手機的確有我自己的A片，我自己的雞雞，我自己脫衣服的樣子」。

針對李慶元指稱館長曾要求小偉傳送生殖器照片，甚至施壓小偉與館嫂發生關係，館長則反問若小偉真的長期受到精神壓力，為何在曾離職後又選擇回鍋公司。他透露，小偉回任後月薪8萬元，還配給一台奧迪汽車，「每天不做事，看股票、玩遊戲，真那麼委屈，為什麼還回來？」

館長重申自己「行得正、做得端」，對相關指控並不畏懼。他透露事件初期公司內部曾一度緊張，但經過討論後員工認為並無實質問題，目前將所有法律程序交由律師處理。他強調，外界若有疑慮，希望以司法釐清真相，而他也會對失實指控採取必要行動。

性騷擾

上一則

台大校園變身農夫市集 優質農畜漁牧產品直送都會區

延伸閱讀

台網紅Andy絕地重生 現身走鐘獎認「晚上都在哭」

台網紅Andy絕地重生 現身走鐘獎認「晚上都在哭」
網紅柬埔寨飛北京弄丟350萬首飾 懸賞百萬…網批炒流量

網紅柬埔寨飛北京弄丟350萬首飾 懸賞百萬…網批炒流量
黃明志捲網紅謝侑芯命案 暫無證據料獲馬來西亞釋放

黃明志捲網紅謝侑芯命案 暫無證據料獲馬來西亞釋放
中國公安懸賞「台獨打手」 台網紅八炯、閩南狼回應了

中國公安懸賞「台獨打手」 台網紅八炯、閩南狼回應了

熱門新聞

北市公園處「花IN台北」一舉榮獲四項國際大獎，橫跨建築設計、品牌體驗、傳播設計與整合行銷等領域。（北市公園處提供）

蔣萬安打造城市亮點 「花IN台北」勇奪國際4設計金獎

2025-11-11 04:26
薄瓜瓜，資料照片。（路透）

解放軍攻台「支持家鄉還是媳婦家」？薄瓜瓜回應了

2025-11-11 10:59
宏仁集團總裁王文洋。圖／聯合報系資料照片

她稱與王文洋有親密關係 求償10億台幣…判了

2025-11-10 15:44
普發現金1萬元11月5日上網開始登記。圖／聯合報系資料照片

台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟

2025-11-06 16:00
曾馨瑩一身素雅現身。(記者林士傑／攝影)

郭台銘臨時缺席 曾馨瑩現身銘馨盃「一開口就哽咽」

2025-11-08 02:24
苗栗市貓裏山公園今天一早發現5兩金塊7條，及6萬多新台幣，1萬多人民幣。圖／民眾提供

台公園赫見35兩黃金、現鈔 路人不敢撿…真相令人心酸

2025-11-05 12:00

超人氣

更多 >
活不下去才能領 農業部：糧食券將全面重新申請

活不下去才能領 農業部：糧食券將全面重新申請
川普與MAGA盟友決裂 眾議員格林：殺雞儆猴

川普與MAGA盟友決裂 眾議員格林：殺雞儆猴
華人一家搬到此地成「異類」安裝監控、鐵門被取笑

華人一家搬到此地成「異類」安裝監控、鐵門被取笑
官媒：中方已做好對日實質反制準備 首次使用「這兩詞」

官媒：中方已做好對日實質反制準備 首次使用「這兩詞」
強迫員工睡館嫂？館長不忍了「親自直播公開真相」

強迫員工睡館嫂？館長不忍了「親自直播公開真相」