中國籲「暫勿前往日本」 台網歡呼：非常危險國家 我們去就好

記者楊德宜／台北即時報導
中國外交部領事司和駐日本大使館昨晚發布通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」。圖為日本京都清水寺遊客，與新聞無關。(路透)
中國外交部領事司和駐日本大使館昨晚發布通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」。圖為日本京都清水寺遊客,與新聞無關。(路透)

中國外交部領事司昨(14)晚發布通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」。對此，日旅達人林氏璧在threads帳號「日本自助旅遊中毒者」表示，「日本很危險，我們去就好了」。網友也紛紛附和，「真是天大的好消息」、「我要來飛去日本享受清靜」、「買好機票了，謝謝中國外交部」。

根據中國駐日本大使館網站的「重要通知」，「今年以來，日本社會治安不靖，針對中國公民違法犯罪案件多發，發生多起在日中國公民遇襲事件，部分案件還未偵破，中國公民在日本安全環境持續惡化。近日，日本領導人公然發表涉台露骨挑釁言論，嚴重惡化中日人員交流氛圍，對在日本公民人身和生命安全帶來重大風險。外交部和中國駐日本使領館鄭重提醒中國公民近期避免前往日本，已在日中國公民密切關注當地治安情勢，提高安全防範意識，加強自我保護。如遇緊急情況，請及時報警並聯絡駐日使領館尋求協助」。

林氏璧表示，日本近來很多熊害，流感又大流行，日幣又低超級容易不小心荷包大失血，非常危險的國家。「這麼危險的地方，我們去就好了」。接下來幾個月，旅日中國旅客數，是否會因為政治因素而大減？值得密切觀察。日本首相高市早苗放心，如果因此蒙受大量觀光收入下降，「我相信台灣朋友會努力補上的」。

其他網友表示，「我替奈良鹿道謝」、「請問是從今天開始禁止的嗎？拜託，快一點！效率表現起來」、「日本真的很危險，連我涉世未深的兩個朋友都想去那住，拜託中國人別去了，危險我們自己抗」、「留在中國最安全，黨是為你們好」、「這次我挺中國外交部」、「日本超危險，去一次錢錢會消失很多！讓我來」、「來看機票了」。

中國駐日本大使館發布「重要通知」，「鄭重提醒」中國公民近期避免前往日本。(取自中...
中國駐日本大使館發布「重要通知」,「鄭重提醒」中國公民近期避免前往日本。(取自中國駐日本大使館網站)

高市早苗

