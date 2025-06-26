經歷涉誇大…台大副校長稱「未違學倫」校方遭疑淡化處理

2025年第18屆「台灣傑出女科學家獎」最高榮譽「傑出獎」，由台灣大學電機系曁電信工程研究所特聘教授廖婉君博士獲獎。(本報資料照片)

台大 副校長廖婉君遭爆料，指其聲稱研究獲得數個國際通訊標準認證，但經查國際標準文獻，未發現其相關紀錄，經歷疑似涉嫌誇大不實，引發學界討論。對此，廖婉君昨反擊，強調去年底台大學術倫理委員會已認定不構成違反學倫、爆料內容均非事實，遭有心人士蓄意散布不實言論，將採取法律行動。

一名知情人士表示，該案涉及台大系內的不和睦，「這幫人檢舉很多次了。」多從廖過去得獎文章，如系刊感言中檢舉，起先調查小組認定廖有學倫疑慮，但最終送至學倫會時認定沒有問題，就此拍板。

該名人士談到，廖可能覺得自己是研究成果裡的關鍵人物，但外界主觀認知不一，認為她實則沒有這麼傑出，但總之，檢舉多次以來，均認定不成立。

廖婉君為台大電機系首位女性教授，今年3月才剛獲頒「2025年台灣傑出女科學家獎」，被譽為台灣通訊網路領域開拓者之一。

根據「CTWANT」報導，有民眾檢舉廖婉君，聲稱其研究成果納入ITU-T H.323 Annex-H與ETSI TiPHON專案，但經查證國際標準文獻後，未發現相關技術紀錄；廖也曾在台大校訊上標榜研究成果獲ETSI TiPHON收錄，但事後又改口，稱只是在其中一次會議中分享研究成果而非正式收錄，質疑廖已疑似涉及學術倫理，台大卻試圖淡化處理。

對此，廖婉君昨下午透過律師發布聲明反擊，表示曾在2022年時遭人檢舉，但經數年調查，過程也經國際標準組織現任副主席領域專家確認，已由台大學倫會在去年12月決議，不構成違反學倫。

廖婉君強調，學術聲譽之於學者，有如皇后貞操般不容質疑。譴責投訴者蓄意散布不實言論，將採取法律行動捍衛學術聲譽及人格。

台大表示，學倫調查屬保密性質，但完全依法規處理。教育部 長鄭英耀說，廖也有獲教育部學術獎，但不會預設立場，會等台大調查完後，再看如何處理。