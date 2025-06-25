空拍濫墾惹公憤 高雄市長才震怒 和山光電場遭撤照

高雄大樹和山光電開發違規濫墾山林一案引發輿論譁然，經濟部24日表示業者未落實水土保持計畫，將依法廢止光電許可。（記者劉學聖／攝影）

高雄大樹區和山光電場遭控濫墾山林，豪雨土石恐危及居民家園，引發外界抨擊。高市府昨天表示，已撤銷該場第二期水土保持計畫，並要求國土署塗銷可供光電場使用註記，經濟部昨也宣布廢止光電許可。

外界批評，和山光電案場剃山毀林，鋪上滿坑滿谷光電板，兩年來居民抗議不斷、議員質詢被當耳旁風，直到藍營下屆高市長競逐者立委柯志恩會勘，空拍畫面曝光激怒全民，市長陳其邁 終於「震怒」，難不令人聯想，若不涉及政治，會慢了幾拍？

和山光電場開發大事記 製表／張議晨、徐白櫻

占地51公頃的和山光電場獲能源署核准裝置容量共45ＭＷ（兆瓦），前年9月取得施工許可後，開發商再依水保計畫區分一、二期。第一期水保計畫對應30ＭＷ裝置容量，第二期則對應15ＭＷ裝置容量，據了解，第一期已建置完成，尚未取得電業執照，此次市府撤銷的是第二期水保計畫，因此能源署廢止光電許可部分對應的是15ＭＷ，並非全區撤銷，換言之，該業者仍有30ＭＷ裝置容量可併網供電。

經濟部能源署昨表示，「本案因地表裸露與水土流失違反水保法，未落實水土保持計畫被廢除計畫案水保工程許可，能源署將依法廢止光電許可」，至於業者違法在未核准區域進行光電施工，則裁罰150萬元台幣（約5萬美元）。

經濟部能源署進一步指出，依高雄市政府所廢止的二期水土保持許可，廢止部分施工許可，電業籌設部分已失效，一期水保許可部分的施工許可，將與高雄市政府密切聯繫後續處理

高市府指出，水利局將配合專業技師，持續督導廠商恢復植生及防汛措施，改善完成前，業者若向經濟部能源署申請核發電業執照，市府將依電業法規定不予核轉竣工文件。

地方兩年前對和山光電場申設就有疑慮，在地居民控訴，未經環評即施工，滯洪池塞滿土石，擔心颱風來臨，和山里將變成第二個小林村。上周民代會勘，讓外界重視水土流失問題嚴重性。

高市府表示，和山太陽光電發電設施因違反於不可開發區施工、未依水保施工監督，造成土砂流出基地致生水土流失，情節重大，水利局6月19日移請橋檢偵辦，並於23日廢止第二期水保計畫。此外，經發局報請能源署廢止第二期水保計畫範圍內相關籌設許可及施工許可，而光電場用地原編定「特定目的事業用地」，但註記可供光電場使用，都發局報請內政部 調整回原編定並塗銷註記。

高雄市長陳其邁昨說，對於內政部國土署原來的土地編定，希望能同步撤銷，在人民生命財產安全為最優先考量為前提下，希望重新思考整個大樹光電案。

該開發案地主、自來水公司第七區管理處表示，水公司會依契約要求廠商恢復地面原樣，並敦促廠商依高市府要求改善水保計畫，依照合約，業者遭撤銷許可證的區域，可用作其他開發用途，若業者後續拒不配合加強水保，未遵守水利局規定，水公司不排除解除租約。

橋頭地檢署指出，針對大樹光電廠案，業者涉嫌違反水土保持法、山坡地保育利用條例，檢方正持續搜集相關事證，偵辦當中。