我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以色列打破沉默 內唐亞胡宣布同意川普停火提議

川普發文：以伊停火已生效 請勿違反

45歲男接受縮胃手術、花5年運動和治療 從280變80公斤

記者張策／新北24日電
吳男體重（左）今年6月降至80公斤，變得輕盈，他與醫師張健輝合影。(圖／台北慈濟醫院提供)
吳男體重（左）今年6月降至80公斤，變得輕盈，他與醫師張健輝合影。(圖／台北慈濟醫院提供)

45歲吳男因求職不順靠吃紓壓，體重一度飆破280公斤，因畏懼旁人眼光長達6年足不出戶，每天行走最遠距離就是房間到廁所。台北慈濟團隊5年前起透過飲食、運動、藥物和手術多管齊下，今年切除贅皮，體重終於降至80公斤，他笑稱「終於看到肚子下面的世界了」。

吳男自幼體型壯碩，小六即重達90公斤，成年後長年維持180公斤。他自認行動靈活，一度自嘲是「靈活的胖子」，十餘年前因工作不順導致情緒失衡，常暴飲暴食，體重一度突破280公斤，不僅生活受到極大限制，更長年與外界斷絕接觸。

台北慈濟醫院團隊介入初期，吳男因體型龐大，無法抽血也難以移動，團隊僅能先從飲食與運動著手。營養師制定素食飲食計畫、內科醫師提供藥物控制，並由復健科安排運動計畫，協助吳男在家逐步減重，直到體重降至200公斤後，才得以到醫院進一步檢查。

前年吳男順利減至150公斤門檻，接受縮胃手術，今年進一步切除4.5公斤贅皮，本月初體重降至80公斤，仍持續下降中。

一般外科主治醫師張健輝說，吳男BMI曾高達87，遠超過病態性肥胖的BMI 40標準。根據國外文獻，BMI超過50至60，在麻醉狀態下可能發生心肌梗塞、中風併發症機率升高，即使手術時體重降至155公斤，風險仍偏高。

吳男接受縮胃手術，張健輝說，縮胃手術會加快胃排空，讓食物提前進入遠端小腸，傳遞飽足訊號至腦部下視丘，抑制飢餓感。但是他也提醒，仍有約3成患者術後可能復胖，病人要能自律維持體重，不能完全倚賴手術。

2020年台北慈濟醫院醫護團隊到吳男（右）家探視，當時吳體重高達280公斤。(圖...
2020年台北慈濟醫院醫護團隊到吳男（右）家探視，當時吳體重高達280公斤。(圖／台北慈濟醫院提供)

慈濟 中風 併發症

上一則

照顧失智夫17年…她嘆在便利商店遇1經歷 盼社會更理解

下一則

他幫女性友人開車 複製大門磁扣鑰匙 潛入屋內做不雅事

延伸閱讀

下咽癌被診斷多為局部晚期 醫師呼籲：遠離致癌物菸、酒、檳榔

下咽癌被診斷多為局部晚期 醫師呼籲：遠離致癌物菸、酒、檳榔
夏天結石發病是平日一倍以上 喝完啤酒醫提醒還要這一動作

夏天結石發病是平日一倍以上 喝完啤酒醫提醒還要這一動作
戴墨鏡回歸八點檔 王燦眼傷視力恢復：醫囑避免撞擊

戴墨鏡回歸八點檔 王燦眼傷視力恢復：醫囑避免撞擊
減重新療法 吃藥與動刀比一比 須與醫生仔細評估

減重新療法 吃藥與動刀比一比 須與醫生仔細評估

熱門新聞

因持有大陸定居證，遭廢除台灣身分的福建台籍教師張立齊， 情緒激動地下跪，表示「很想跟我阿嬤說，我現在有能力賺錢了，也算有點出息了，但爸媽卻已經看不到了」。（影片截圖）

身分遭註銷 他淚崩下跪「回不去台灣」還搬出阿嬤

2025-06-20 10:59
林芳郁（右）曾任三大醫學中心院長，終結台大紅包文化、催生緊急救護EMI體系、進行許多醫療革新。（本報資料照片）

名醫夫妻面對失智…他失蹤遊走譫妄 她最終接受現實

2025-06-19 02:26
林芳郁（右）和林靜芸（左）是國內知名的醫師夫妻檔。林芳郁退休後罹患失智症，林靜芸決定牽著他的手，寫書分享照顧經驗。本報資料照片

台心臟名醫林芳郁失智5年 整形名醫妻林靜芸寫「情」書

2025-06-18 16:35
士林地院。(本報系資料照)

不滿被性騷沒道歉...她朝健身教練吐口水 下場慘了

2025-06-21 11:52
五億高中生案今天民事判決婚姻無效，家屬委任律師（中）說不便表示意見。（記者黃仲裕／攝影）

台5億高中生案判婚姻無效 夏男入獄恐拿不到遺產

2025-06-18 09:04
下黨的木拱廊橋「鸞峰橋」，是古代建築藝術的結晶之一，目前正被大陸閩浙兩省合作申請登錄為聯合國世界物質文化遺產。（記者廖士鋒／攝影）

馬英九深入福建山村 縣委書記當面說：壓力很大

2025-06-17 17:43

超人氣

更多 >
富爸爸：全球貨幣體系快崩潰…不想變窮？買這3種資產

富爸爸：全球貨幣體系快崩潰…不想變窮？買這3種資產
好市多烤雞怎麼去骨？看員工30秒神操作

好市多烤雞怎麼去骨？看員工30秒神操作
伊朗飛彈襲美軍基地 卡達宣布暫時關閉領空

伊朗飛彈襲美軍基地 卡達宣布暫時關閉領空
紐約市長初選最新民調：曼達尼翻盤勝葛謨 最後一輪出線

紐約市長初選最新民調：曼達尼翻盤勝葛謨 最後一輪出線
川普發文宣布：以伊停火 「12日戰爭」結束

川普發文宣布：以伊停火 「12日戰爭」結束