校長兒隨天賦放飛 建中生棄醫學音樂 學業魯蛇打工變股東

中山女高校長張云棻（右）不限制兒子黃崇昱（左）發展方向，認為「讓人頭痛的孩子，也有可能成為鑽石」。(記者楊惠琪／攝影)

大四生黃崇昱從小念書只求60分就好，半工半讀找到人生志向，如今已是10家連鎖餐飲店股東，月收入超越校長媽媽。建中學霸鍾承典放棄醫學夢改擁抱音樂，電影「器子」主題曲，就是他的創作，北藝大還沒畢業業界邀約不斷，他的校長爸爸始終鼓勵兒子「一定要有夢想」。

中山女高校長張云棻說，小學時會要求兒子黃崇昱課業，主要是想建立學習的習慣，但國中後，發現他對制式化的學習真的沒興趣，於是選擇放手，不再給他壓力，「作為校長的孩子，加上有個優秀的姐姐，兒子已承受太多壓力。」

黃崇昱從高三開始半工半讀，大二在連鎖粥品店「粥大福」打工，在經營團隊的邀約下，從打工仔變成投資者，向媽媽借了20萬元台幣(約6700美元)創業金，短短兩年在台北市迅速展店，目前已是10家分店股東，每月穩定分紅超過10萬元台幣(約3300美元)，比校長媽媽的收入還高。

儘管創業路上困難重重，黃崇昱卻從實作中獲得極大成就感。面對每日瞬息萬變的經營挑戰，一天工時13小時，也樂在其中。張云棻說，即使在外人眼中是讓人頭痛的孩子，也有可能成為鑽石。

來自書香世家的鍾承典，是科展常勝軍，就讀建中數理資優班 期間，以台大 醫學系為第一志願，同時，他也積極參與學校合唱團，參與創作的建中畢業歌「別說你忘了你還想念」至今仍在校園裡傳唱。

但應屆學測未能如願考取台大醫學系，重考期間，他透過聆聽音樂與創作紓壓，卻意外發現，對音樂的熱愛早在心中萌芽。最終決定報考北藝大首屆「音樂與影像跨域學士學位學程」。

鍾承典從大三起投入電影配樂創作，憑「夏日的檸檬草」主題曲「不小心」、及「器子」主題曲「默聲」等作品嶄露頭角，業界邀約不斷，下月更將舉辦首場個人售票演唱會。

新北市石門實驗國中校長鍾兆晉說，兒子從小志趣多元，曾嚮往成為化學家、考古學家、中醫師、建築師、律師等，大學志願突然出現轉折，「一點也不意外」。

他回憶自己童年時曾因父母設限而感到壓抑，最終依循父母期待成為教師，因此常提醒自己，不要成為討人厭的老師，要讓孩子的天賦自由發展。

鍾承典說，不必擔心「學非所用」，每段學習歷程都是養分，尤其在強調跨領域整合的時代，所選的科系不必然等於未來職涯的唯一方向。