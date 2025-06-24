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違規濫墾山林 經部確定撤照：廢止高雄大樹光電許可

記者鍾張涵／即時報導
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高雄大樹和山里山上51公頃山坡地開發光電場。(記者劉學聖／攝影)
高雄大樹和山里山上51公頃山坡地開發光電場。(記者劉學聖／攝影)

高雄大樹和山光電開發違規濫墾山林一案引發輿論譁然，今日確定撤照。經濟部今日證實，「本案因地表裸露與水土流失違反水保法，未落實水土保持計畫被廢除計畫案水保工程許可，能源署將依法廢止光電許可，絕不允許一絲一毫違規，也杜絕業者投機取巧之心態」。

高雄大樹和山光電開發違規濫墾山林，驚人畫面遭各界抨擊，市長陳其邁日前撂重話要求撤銷許可。

高市經發局今表示，因業者違害水保情節重大，除送橋頭地檢署偵辦外，水利局昨日已廢止第二期水土保持計畫，並正式函請中央廢止籌設許可、施工許可，並要求恢復原土地使用。都發局也報請內政部就原開發計畫部分調整回原編定使用以恢復植生。同時，高雄市府也依區域計畫法裁處30萬元罰鍰，並函請經濟部能源署，立即要求業者拆除清理不可開發區光電設施恢復原地貌。

經濟部今天指出，經濟部為建立光電友善環境，建構統一審查標準，加速審查速度，並防止業者投機行事，已跨部會建立資訊透明專區及與地方政府合作光電跨域廉政合作平台，透過跨部會合作解決通案性議題，解決光電業者申設疑義，並針對違法光電業者即時給予當頭棒喝警惕業者勿存僥倖心態，以維護在地居民生活品質。

經濟部表示，為健全整體光電設置環境，使光電有序且順暢推動，已建構「太陽光電資訊透明專區」將資訊透明化，並邀集臺灣高等檢察署、農業部及各部會次長、副首長層級密集召開「通案性」會議，針對申設程序遭遇之通案性議題研商解方，協助業者落實法遵。

經濟部指出，近日高雄大樹和山太陽光電廠不當興設作法，業者違法在未核准區域進行光電施工部分裁罰150萬元，另本案因地表裸露與水土流失違反水保法，未落實水土保持計畫被廢除計畫案水保工程許可，能源署亦將依法廢止光電許可，絕不允許一絲一毫違規，也杜絕業者投機取巧之心態。

經濟部表示，持續打造透明、信任、共融的淨零永續友善環境，並且杜絕業者僥倖心態，中央橫向跨部會合作與地方縱向同心協力，攜手推動我國永續的能源未來。

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